Военные инженеры прибыли в Заполярье для восстановления моста

Разрушенный из-за половодья в Мурманской области мост помогут восстановить военные инженеры Западного военного округа, которые прибыли в регион со спецтехникой. Эту информацию подтвердили в пресс-службе ОЖД.

- Военные прибывают к нам с первого дня аварии, мы находимся в постоянном взаимодействии с командованием, - отметили в пресс-службе.

На трех самолетах Ил-76 Воздушно-космических сил России в Оленегорск доставлена бурильно-ударная установка БУМ-2 на базе автомобиля "КамАЗ". Вместе с ней прибыло инженерно-саперное подразделение, располагающее всеми необходимыми силами и средствами для взрывных работ на скальном грунте и укладки железнодорожного полотна.

Кроме того, из Брянской области в Заполярье отправилось подразделение железнодорожных войск РФ со спецтехникой.

Военным поставлена задача подготовить карьер в скалистых сопках, чтобы построить насыпь и продолжить железнодорожные пути протяженностью 5,7 километров. В этой работе предполагается задействовать 100 военнослужащих и 42 единицы техники.

Железнодорожный мост на перегоне между станциями Кола и Выходной в Мурманской области обрушился 1 июня из-за половодья на реке Кола. Как сообщил ранее губернатор региона Андрей Чибис, восстановить железнодорожное сообщение планируется к 23 июня, для чего будет использована железнодорожная ветка строящаяся в рамках проекта по развитию Мурманского транспортного узла. Восстановить разрушенный мост предполагается в начале октября.