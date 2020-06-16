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16.06.2020 08:58
Проект: В регионах

Как справиться с шоком

Текст: Владимир Климанов (Директор Института реформирования общественных финансов, доктор экономических наук)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 129(8183)
Пандемия и другие вызовы 2020 года ясно показали, что технологии государственного стратегирования в нашей стране нуждаются в совершенствовании. В том числе речь идет о синхронизации стратегического и бюджетного планирования. Уже в январе-апреле расходы регионов резко увеличились - на 4,1 миллиарда рублей или 18,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. В значительной мере это связано с мероприятиями по противодействию коронавирусу. Доходы же сократились, хотя и незначительно, на 1,2 процента. Но по итогам полугодия мы будем наблюдать куда более печальную картину.

При этом лишь около половины стратегий социально-экономического развития субъектов РФ базируются на многосценарном подходе, основные выводы делая на инновационном, активном, модернизационном сценарии. Составители региональных стратегий, а точнее те, кто в итоге их утверждает, нередко вообще не учитывают ни глобальные вызовы, ни цикличность кризисов. Почти нет регионов, которые бы содержательно представили в стратегических документах риски и механизмы их минимизации.

Фото: Gettyimages
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В русском языке нет даже термина, обозначающего способность региона противостоять и успешно восстанавливаться от экономических потрясений, отбрасывающих его с траектории развития. Англоязычные экономисты называют такую способность словом resilience, которое на русский чаще всего переводят словом "устойчивость". Но логичнее было бы перевести как "резилиентность". Ведь у "устойчивости" есть и другая интерпретация - сбалансированность, связанная с нахождением долгосрочного равновесия между использованием имеющихся ресурсов и развитием.

В зарубежных исследованиях термин "резилиентность" применительно к регионам получил распространение после кризиса 2008 года. Выделяется несколько факторов, влияющих на резилиентность территории. Для региона это диверсифицированность региональной экономики и степень ее зависимости от конкретной отрасли, наличие или отсутствие развитой системы инноваций и научно-исследовательских разработок, наличие или отсутствие природных ресурсов, развитость финансовой системы. Еще один фактор связан с долей квалифицированных кадров на рынке труда и активностью сектора малого и среднего бизнеса.

Но здесь необходимо учитывать специфику нашей страны. Если оценивать по вышеуказанным критериям российские регионы, все высокодотационные субъекты РФ окажутся нерезилиентными. Хотя мои коллеги Анна Михайлова и Софья Казакова провели любопытное исследование и выяснили: во время прежних экономических кризисов темпы роста физического объема ВРП проседали у всех федеральных округов, кроме Северо-Кавказского, в состав которого входят в основном высокодотационные регионы.

В русском языке нет даже термина, обозначающего способность региона противостоять и восстанавливаться от экономических потрясений

И это логично. В кризис объем дотаций, как правило, не падает, а даже возрастает, как это было, например, в 2009 году. Поэтому субъекты РФ, чьи доходы бюджетов на 50-80 процентов состоят из федеральных трансфертов, менее остро чувствуют изменения. Кроме того, небогатой территории для восстановления докризисного уровня социально-экономического развития требуется меньше средств, чем богатой. Другое важное отличие связано с малым и средним бизнесом. Российские регионы с развитым сектором МСП в условиях длительного нерабочего периода оказались в менее выигрышной ситуации, чем те, кто сделал ставку на крупных работодателей.

Очевидно, нас ждет всплеск исследований на эту тему. Но сейчас, не имея адаптированных к российским реалиям методик, говорить о резилиентности субъектов РФ следует с большой осторожностью. Рассмотрим, к примеру, столь непохожие друг на друга регионы Северо-Западного федерального округа.

Санкт-Петербург, с одной стороны, это город с сильной диверсифицированной экономикой, обилием центров науки и инноваций, развитой финансовой системой. С другой стороны, важную роль в экономике Северной столицы всегда играл туризм, индустрия развлечений. Кроме того, город является одним из российских лидеров по доле рабочих мест, созданных субъектами МСП. Можно ли назвать Санкт-Петербург резилиентным? Наверное, можно, но с оглядкой на туманные перспективы туристического сезона.

В Мурманской области реализуются крупные инфраструктурные проекты, а основную долю рабочих мест и поступлений в бюджет формируют промышленные компании, спрос на продукцию которых упал несущественно. Но и здесь о резилиентности нужно говорить с осторожностью, поскольку крупная вспышка коронавируса способна затормозить реализацию любого важного проекта.

К группе резилиентных регионов я также отнес бы Новгородскую область. Спрос на удобрения, которые производит крупнейший налогоплательщик региона, остается устойчивым. А незначительный вклад малого бизнеса в формирование рынка труда в этом контексте скорее выглядит плюсом, чем минусом.

Небогатые Республика Карелия и Псковская область, которые не являются высокодотационными регионами, однозначно нерезилиентны. При этом Псковщина, на удивление, не вошла в число 56 субъектов РФ, получивших в конце мая дополнительные федеральные дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов. Остальные территории Северо-Запада оценить еще сложнее - слишком много факторов, противоречащих друг другу, не поддаются учету в отсутствие четкой методики.

Для чего же в принципе нужен индекс региональной резилиентности? Он, на мой взгляд, должен играть важную роль при разработке региональных стратегий социально-экономического развития. И даже, в какой-то мере, при формировании бюджетов субъектов РФ на ближайшие три года. Если мы изначально будем ориентироваться на многосценарный подход с возможными рисками или негативными траекториями развития, это значительно облегчит выход территорий из кризиса.

Фото: Пресс-служба НИУ ВШЭ в Санкт-Петербург
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Зарубежные коллеги уже не раз просчитывали, какие существуют варианты реакции региональных экономических систем на сильные потрясения, как может развиваться регион после "отскока". Среди авторов одного из исследований - Рон Мартин, возглавляющий международное научное сообщество "Ассоциация региональных исследований". Он предложил четыре сценария. Первый - регион возвращается к уже существующему устойчивому пути роста. Второй - регион не смог возобновить прежний устойчивый путь роста после шока, но выстраивает нижележащую траекторию с таким же темпом роста. Третий - регион не смог возобновить прежний устойчивый путь роста после шока и выстраивает нижележащую траекторию с темпом роста ниже докризисного. Четвертый - регион восстанавливается после шока и выходит на новый, улучшенный путь роста.

Мы сравнили реальные и прогнозные темпы роста доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ после 2008 года. Стало очевидно, что мировой финансовый кризис 2008-2010 наша страна преодолела по второму сценарию, не самому плохому и не самому хорошему. По какому пути пойдут российские регионы в ближайшие годы, предсказать сложно. Но индекс региональной резилиентности, если мы его составим, будет хорошим помощником и исследователям, и чиновникам.

Публикация материала осуществлена в рамках проекта "Адаптация"

Справка "РГ"

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