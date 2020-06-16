Пандемия и другие вызовы 2020 года ясно показали, что технологии государственного стратегирования в нашей стране нуждаются в совершенствовании. В том числе речь идет о синхронизации стратегического и бюджетного планирования. Уже в январе-апреле расходы регионов резко увеличились - на 4,1 миллиарда рублей или 18,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. В значительной мере это связано с мероприятиями по противодействию коронавирусу. Доходы же сократились, хотя и незначительно, на 1,2 процента. Но по итогам полугодия мы будем наблюдать куда более печальную картину.

При этом лишь около половины стратегий социально-экономического развития субъектов РФ базируются на многосценарном подходе, основные выводы делая на инновационном, активном, модернизационном сценарии. Составители региональных стратегий, а точнее те, кто в итоге их утверждает, нередко вообще не учитывают ни глобальные вызовы, ни цикличность кризисов. Почти нет регионов, которые бы содержательно представили в стратегических документах риски и механизмы их минимизации.

В русском языке нет даже термина, обозначающего способность региона противостоять и успешно восстанавливаться от экономических потрясений, отбрасывающих его с траектории развития. Англоязычные экономисты называют такую способность словом resilience, которое на русский чаще всего переводят словом "устойчивость". Но логичнее было бы перевести как "резилиентность". Ведь у "устойчивости" есть и другая интерпретация - сбалансированность, связанная с нахождением долгосрочного равновесия между использованием имеющихся ресурсов и развитием.

В зарубежных исследованиях термин "резилиентность" применительно к регионам получил распространение после кризиса 2008 года. Выделяется несколько факторов, влияющих на резилиентность территории. Для региона это диверсифицированность региональной экономики и степень ее зависимости от конкретной отрасли, наличие или отсутствие развитой системы инноваций и научно-исследовательских разработок, наличие или отсутствие природных ресурсов, развитость финансовой системы. Еще один фактор связан с долей квалифицированных кадров на рынке труда и активностью сектора малого и среднего бизнеса.

Но здесь необходимо учитывать специфику нашей страны. Если оценивать по вышеуказанным критериям российские регионы, все высокодотационные субъекты РФ окажутся нерезилиентными. Хотя мои коллеги Анна Михайлова и Софья Казакова провели любопытное исследование и выяснили: во время прежних экономических кризисов темпы роста физического объема ВРП проседали у всех федеральных округов, кроме Северо-Кавказского, в состав которого входят в основном высокодотационные регионы.

В русском языке нет даже термина, обозначающего способность региона противостоять и восстанавливаться от экономических потрясений

И это логично. В кризис объем дотаций, как правило, не падает, а даже возрастает, как это было, например, в 2009 году. Поэтому субъекты РФ, чьи доходы бюджетов на 50-80 процентов состоят из федеральных трансфертов, менее остро чувствуют изменения. Кроме того, небогатой территории для восстановления докризисного уровня социально-экономического развития требуется меньше средств, чем богатой. Другое важное отличие связано с малым и средним бизнесом. Российские регионы с развитым сектором МСП в условиях длительного нерабочего периода оказались в менее выигрышной ситуации, чем те, кто сделал ставку на крупных работодателей.

Очевидно, нас ждет всплеск исследований на эту тему. Но сейчас, не имея адаптированных к российским реалиям методик, говорить о резилиентности субъектов РФ следует с большой осторожностью. Рассмотрим, к примеру, столь непохожие друг на друга регионы Северо-Западного федерального округа.

Санкт-Петербург, с одной стороны, это город с сильной диверсифицированной экономикой, обилием центров науки и инноваций, развитой финансовой системой. С другой стороны, важную роль в экономике Северной столицы всегда играл туризм, индустрия развлечений. Кроме того, город является одним из российских лидеров по доле рабочих мест, созданных субъектами МСП. Можно ли назвать Санкт-Петербург резилиентным? Наверное, можно, но с оглядкой на туманные перспективы туристического сезона.

В Мурманской области реализуются крупные инфраструктурные проекты, а основную долю рабочих мест и поступлений в бюджет формируют промышленные компании, спрос на продукцию которых упал несущественно. Но и здесь о резилиентности нужно говорить с осторожностью, поскольку крупная вспышка коронавируса способна затормозить реализацию любого важного проекта.

К группе резилиентных регионов я также отнес бы Новгородскую область. Спрос на удобрения, которые производит крупнейший налогоплательщик региона, остается устойчивым. А незначительный вклад малого бизнеса в формирование рынка труда в этом контексте скорее выглядит плюсом, чем минусом.

Небогатые Республика Карелия и Псковская область, которые не являются высокодотационными регионами, однозначно нерезилиентны. При этом Псковщина, на удивление, не вошла в число 56 субъектов РФ, получивших в конце мая дополнительные федеральные дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов. Остальные территории Северо-Запада оценить еще сложнее - слишком много факторов, противоречащих друг другу, не поддаются учету в отсутствие четкой методики.

Для чего же в принципе нужен индекс региональной резилиентности? Он, на мой взгляд, должен играть важную роль при разработке региональных стратегий социально-экономического развития. И даже, в какой-то мере, при формировании бюджетов субъектов РФ на ближайшие три года. Если мы изначально будем ориентироваться на многосценарный подход с возможными рисками или негативными траекториями развития, это значительно облегчит выход территорий из кризиса.

Зарубежные коллеги уже не раз просчитывали, какие существуют варианты реакции региональных экономических систем на сильные потрясения, как может развиваться регион после "отскока". Среди авторов одного из исследований - Рон Мартин, возглавляющий международное научное сообщество "Ассоциация региональных исследований". Он предложил четыре сценария. Первый - регион возвращается к уже существующему устойчивому пути роста. Второй - регион не смог возобновить прежний устойчивый путь роста после шока, но выстраивает нижележащую траекторию с таким же темпом роста. Третий - регион не смог возобновить прежний устойчивый путь роста после шока и выстраивает нижележащую траекторию с темпом роста ниже докризисного. Четвертый - регион восстанавливается после шока и выходит на новый, улучшенный путь роста.

Мы сравнили реальные и прогнозные темпы роста доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ после 2008 года. Стало очевидно, что мировой финансовый кризис 2008-2010 наша страна преодолела по второму сценарию, не самому плохому и не самому хорошему. По какому пути пойдут российские регионы в ближайшие годы, предсказать сложно. Но индекс региональной резилиентности, если мы его составим, будет хорошим помощником и исследователям, и чиновникам.

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Справка "РГ"

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