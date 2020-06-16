В Калининградской области разрешили работать зоопарку и паркам

Власти Калининградской области приняли постановление, разрешающее городским паркам, зоопарку и ботаническому саду работать в прогулочном режиме. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Павильоны и аттракционы пока остаются нерабочими. Точки общепита могут функционировать, но только навынос. Новшества, согласно постановлению, начинают действовать уже сегодня, 16 июня.

Многие калининградцы, услышав радостные новости, начали собираться в зоопарк. Но представители учреждения заявили, что пока не могут открыть двери для посетителей. После того, как зоопарк получит официальные документы, в которых будет прописан регламент работы, ему понадобится еще день на подготовку к приему гостей.

Глава региона Антон Алиханов порекомендовал также начать подготовку к открытию всем рестораторам и отельерам. Затем они должны направить уведомления в областное министерство по культуре и туризму и региональное Управление Роспотребнадзора и пройти контрольные мероприятия. Гостиницы, напомним, уже сейчас могу принимать жителей Калининградской области. Точная дата открытия кафе и ресторанов пока неизвестна.

По состоянию на 16 июня коронавирус в регионе диагностировали 2124 жителям региона. 1042 пациента выздоровели, 34 скончались.