Как попытались обобрать клиентов в автосалоне

Жители села Красногвардейского Республики Адыгея - семья Лактионовых - решили узнать относительно возможности приобретения автомобиля в кредит.

На сайте одного из автосалонов они увидели рекламу о продаже нового автомобиля "Лада Калина" по вполне подходящей им цене. Это уже позднее стало известно, что такой автомобиль с 2019 года не выпускается. Созвонились, договорились о встрече в автосалоне. Однако на месте Лактионовым сообщили, что кредит им не может быть предоставлен. После отъезда из автосалона семейной паре поступил звонок о практически точном одобрении кредита. При этом назвать возможные условия по телефону сотрудники автосалона отказались, сообщив о возможности это сделать только в ходе личной встречи.

По возвращении в автосалон менеджеры сообщили: кредит будет предоставлен на приобретение подержанного автомобиля. Лактионовы сообщили, что являются многодетной семьей и могут оплачивать ежемесячно не более 8 тысяч рублей. На что им был предложен "Рено Логан". Сотрудники автосалона настойчиво убеждали приобрести автомобиль в кредит незамедлительно и не обдумывая, так как они позаботятся обо всем. Затем, как бы невзначай, дали подписать какой-то документ, так сказать, совершенно ни к чему не обязывающий, в виде закрепления дружественных намерений о возможном сотрудничестве. Супруги уже находились в автосалоне в общей сложности более девяти часов, и они очень устали. Данное обстоятельство также поспособствовало подписанию ими столь вежливо предложенного документа. Однако бдительность семейной пары была усыплена не полностью. Они почувствовали подвох, заявив, что не будут приобретать автомобиль. И что собираются уезжать. К ним тут же подошли еще несколько сотрудников. И фактически не давали возможности никуда уйти. Сотрудники пояснили, что подписанный ранее документ означает наличие многостороннего обязательства. И предложили покинуть автосалон с кредитом и без автомобиля либо с кредитом, но и автомобилем. Причем кредит явно "небольшой". Всего за "Логан" 2018 года на механической коробке передач в минимальной комплектации необходимо выплатить 1 400 000 рублей при платеже всего-то 18 000 рублей в месяц. И все это удовольствие на целых семь лет. При этом в эту сумму, конечно, не включается договор страхования каско.

Видя продолжающееся упорство и не выпуская семейную пару из автосалона, сотрудники применили еще одну тактику - быстро составили мировое соглашение об урегулировании судебного спора, что само по себе на данном этапе юридический нонсенс, предоставив в дар заемщикам двадцать тысяч рублей. Совсем уставшие от такой "замечательной покупки" Лактионовы покинули автосалон ближе к полуночи, даже не увидев то, что им с такой настойчивостью было продано.

На следующий день семейная пара обратилась за юридической помощью. Были поданы заявления в полицию, Роспотребнадзор, прокуратуру. Однако надзорные организации не спешили привлекать к ответственности причастных лиц.

В суде, куда обратилась семейная пара, выразили желание помочь, однако было сообщено, что доказательств заключения кабальной сделки, введения в заблуждение и оказания воздействия чрезвычайно мало. Вся эпопея длилась очень долго. Оказалось, что у автосалона, страховой компании и банка одни телефоны и одни и те же сотрудники. После новых обращений в соответствующие органы представители автосалона, банка, страховой компании предлагали немного снизить платеж до четырнадцати тысяч рублей. Однако и эта сумма была явно неподъемной для многодетной семьи.

Эта неприятная ситуация все-таки была разрешена посредством долгих переговоров. Автосалон забрал автомобиль, банк и страховая компания предоставили документы об отсутствии претензий к заемщикам. Однако это стоило много времени, усилий, нервов и бессонных ночей в постоянных молитвах. Такая ситуация является довольно распространенной; в нее попадали и могут попасть очень много людей.

Конкретно

Как не попасть в долговую кабалу

На что следует обращать внимание в случае необходимости получения кредитных средств для приобретения транспортного средства. Самое главное, необходимо понимать, что получение кредита - это возможность кредитной организации получить прибыль. И, как правило, данный договор заключается на длительный срок, в течение которого вы будете общаться с банком, ежемесячно совершать платежи и нести обязанности, предусмотренные договором.

1. Обратите внимание на размер процентной ставки, причем при выборе минимального процента не исключено навязывание различных комиссий либо установление условия предоставления кредита под залог. Необходимо обратить внимание на услуги по договору страхования, которые могут быть очень дорогостоящими. При согласии лица на заключение дополнительных договоров, сопутствующих получению кредита, впоследствии отказаться от их предоставления придется в судебном порядке.

2. Обратите внимание на размер денежных сумм, взимаемых в качестве штрафа за непогашение кредитных платежей в установленные графиком сроки. Не следует пытаться в ускоренном порядке прочитать написанные мелким шрифтом условия предлагаемой сделки. А лучше попросить указанный документ для спокойного изучения и принятия взвешенного решения.

3. В случае оформления договора кредита с залогом приобретаемого транспортного средства следует обратить внимание на целесообразность оформления договора страхования каско с двумя выгодоприобретателями. Одним из выгодоприобретателей будет являться банк, который получит страховое возмещение в случае полной гибели транспортного средства, и что очень важно, в размере невыплаченных по кредиту денежных средств, а компенсацию при иных повреждениях получает собственник автомобиля. Дорожно-транспортные происшествия происходят ежедневно. И необращение внимания на данные пункты может привести к оплате заемщиком денежных средств по договору страхования и получению банком всех возможных выплат, что еще больше может привести к усугублению ситуации попавшего в происшествие водителя.

4. Навязывание конкретной страховой компании, в которой необходимо заключить договор страхования, является незаконным, поскольку вы имеете право заключить данный договор с любой компанией, отвечающей требованиям отдельного банка.

5. Никогда не соглашайтесь на заключение договора по результатам получения информации в одном банке. Следует проанализировать и другие предложения. Не читайте договор, как предлагают сотрудники банка, только в отдельно взятых местах договора. Договор необходимо изучить полностью.

6. Проверьте пункты договора, имеется ли у банка право на изменение процентной ставки в одностороннем порядке. Так как наличие такого права может привести к существенному изменению размера ежемесячного платежа. Попросите у банка предоставить информацию о полной стоимости кредита. Также изучите предусмотренный в договоре порядок и возможность погашения кредита в досрочном порядке. Внимание стоит обратить и на то, что существенные штрафы могут быть наложены и за отсутствие своевременного извещения банка об изменении данных регистрации по месту жительства, смене работы. Важно изучить информацию о конкретных страховых случаях, на которые распространяется действие договора страхования. Немаловажно обратить внимание на территориальную подсудность возможного спора между банком и заемщиком. Многие крупные банки указывают в качестве суда для рассмотрения споров - суды в Москве. Жителям из регионов в этом случае очень трудно будет эффективно представлять свои интересы, и дело это дорогостоящее.

7. И в случае невозможности оплаты кредита в установленные сроки по причинам, связанным с непредвиденными обстоятельствами, следует незамедлительно сообщить об этом банку в письменном виде с подтверждением факта направления заявлений о предоставлении отсрочки, рассрочки по кредиту, осуществлению реструктуризации кредита.

8. Ни в коем случае не берите кредит по просьбе иных лиц, которые "по дружбе" просят его взять формально. Такой кредит придется оплачивать вам самим.