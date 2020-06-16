Министр имущества Крыма стала вице-премьером

Государственный Совет РК согласовал назначение министра имущественных и земельных отношений Крыма Анну Анюхину на должность вице-премьер-министра республиканского правительства. Соответствующее решение депутаты приняли на внеочередной сессии.

Предложение о согласовании назначения министра в установленном порядке в крымский парламент внес глава РК Сергей Аксенов. Спикер Госсовета Владимир Константинов пожелал Анюхиной на новой должности успехов в работе во благо Крыма и крымчан.

С июля 2015 Анюхина руководила министерством имущественных и земельных отношений Крыма.

Напомним, что 1 мая на 61 году жизни скончался вице-премьер Совмина Крыма Павел Королев. Занимая пост в крымском правительстве с декабря 2016 года, он курировал блок земельных и имущественных отношений, а также работу подразделения Росреестра - Госкомитета по государственной регистрации и кадастру.