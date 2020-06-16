Мурад Мусаев официально стал главным тренером ФК "Краснодар"

Мурад Мусаев, и до этого руководивший более двух лет игрой футбольного клуба "Краснодар", теперь официально стал главным тренером "быков" . Об этом сообщили в пресс-службе кубанской команды.

"15 июня 2020 года Мурад Мусаев успешно сдал вступительный экзамен для обучения на лицензию Pro и был зачислен в академию тренерского мастерства. Сразу после этого он вступил в должность главного тренера ФК "Краснодар", - говорится в сообщении.

36-летний наставник возглавил "Краснодар" (раньше он тренировал молодежную команду "быков") в начале апреля 2018 года после увольнения со своего поста экс-полузащитника "Спартака" и сборной России" Игоря Шалимова.

Однако из-за отсутствия соответствующей тренерской лицензии все эти два с лишним года Мусаев, хотя и руководил все это время игрой и всем процессом подготовки команды к матчам, в штатном расписании числился в качестве старшего тренера. А номинально должность главного тренера ФК занимали его помощники - сначала Олег Фоменко, а затем Сергей Матвеев.

Это привело к тому, что УЕФА запретил Мусаеву вообще находиться на скамейке запасных во время поединков кубанцев в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Правда, в матчах Российской премьер-лиги наставнику разрешили это делать, но в пресс-конференциях после он не принимал участие уже весьма продолжительное время. В результате журналисты все это время вынуждены были выслушивать комментарии его помощников, которые зачастую были весьма поверхностными.

Отметим, за это время под руководством молодого наставника "Краснодар" выиграл бронзу чемпионата России, вышел в 1/8 финала Лиги Европы и дебютировал в Лиге чемпионов УЕФА.

И вот теперь Мурад Мусаев стал полноценным главным тренером ФК "Краснодар". Значит, в предстоящее воскресенье, 21 июня, по завершении первой для южан встречи первенства страны, возобновляющегося после перерыва из-за пандемии, с московским "Динамо" сможет оценить игру своей команды и ответить на вопросы репортеров (пусть, пока в режиме видеоконференции).