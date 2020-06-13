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13.06.2020 23:39
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

ФК "Краснодар" разгромно проиграл "Сочи" в контрольном матче

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: Артур Лебедев/РИА Новости Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

В субботу, 13 июня, футбольные клубы "Краснодар" и "Сочи" провели в столице Кубани свой первый контрольный матч в рамках подготовки к рестарту чемпионата страны сезона-2019/2020. Поединок завершился крупной победой гостей со счетом 4:1 (2:0).

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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По информации, которая помещена на официальном сайте "быков", игра на стадионе "Краснодар", проходила "при пустых трибунах, в закрытом режиме, с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора и положений регламента возобновления чемпионата".

Сообщается, что голы у "Сочи" забили Антон Заболотный (33-я минута), Андрей Мостовой (40), Александр Кокорин (65, с пенальти) и Кирилл Заика (76). А в составе "Краснодаре" единственный ответный мяч (причем с пенальти) провел их бразильский легионер Вандерсон (65-я минута).

Других подробностей противостояния "быков" и "барсов" - двух представляющих Кубань коллективов Российской премьер лиги - не сообщается.

Напомним, соперники также встречались между собой 15 марта, перед остановкой чемпионата страны, в 22-м туре в Сочи. И тогда "барсы" уверенно победили - 2:0.

Как известно, перед возобновлением турнира  "Краснодар" делит второе-третье места со столичным "Локомотивом" - обе команды набрали по 41 очку. В поединке 23-го тура "черно-зеленые" встретятся 21 июня на своем поле с московским "Динамо".

А вот ФК "Сочи" занимает 12-ю строчку в турнирной таблице, имея 24 очка. Свой ближайший матч южане проведут 19 июня на домашней арене "Фишт" с "Ростовом". 

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