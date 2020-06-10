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10.06.2020 15:23
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Быки" засекретились

Удастся ли команде из столицы Кубани добыть путевку в Лигу чемпионов УЕФА
Текст: Виктор Ковалев (Краснодарский край)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 125(8179)
Стало известно расписание и время начала оставшихся матчей чемпионата страны по футболу в Российской премьер-лиге. ФК "Краснодар" свой первый поединок проведет 21 июня против московского "Динамо".
Футбол первым среди всех развлечений вышел из коронавирусной изоляции. Фото: Владимир Аносов/РГ Футбол первым среди всех развлечений вышел из коронавирусной изоляции. Фото: Владимир Аносов/РГ
Футбол первым среди всех развлечений вышел из коронавирусной изоляции. Фото: Владимир Аносов/РГ

Эту встречу могут посмотреть три тысячи 518 болельщиков. Почему именно столько? Дело в том, что Российский футбольный союз недавно согласовал с Роспотребнадзором проведение матчей турнира со зрителями. Трибуны могут быть заполнены на 10 процентов от их вместимости, которая на краснодарской арене составляет 35 тысяч 179 человек.

При этом пока неясно, каким образом клубы буду определять, кто из зрителей получит возможность увидеть первый после трехмесячной паузы рестарт первенства страны.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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А до финиша чемпионата осталось восемь туров. И все они обещают оказаться крайне интересными. Ведь если в спор за золото вряд ли кто вступит с "Зенитом", то борьба за серебро (оно дает прямую путевку в Лигу чемпионов УЕФА - главного командного турнира Европы) предстоит увлекательная. На данный момент второе-третье места, набрав по 41 очку, делят столичный "Локомотив" и "Краснодар". Совсем рядом находятся еще два конкурента - "Ростов" и ЦСКА.

А предсказать, чем завершится эта битва, практически невозможно. Непонятно, в каком состоянии из изоляции выйдут соперники. Особенно это касается "быков".

В эти три месяца краснодарцы оказались самым закрытым коллективом РПЛ. Краснодарцы словно забаррикадировались от футбольной общественности, не вынося на ее суд практически никакие новости из своего стана, кроме чрезвычайно редких сообщений на своем сайте.

В эти три месяца краснодарцы оказались самым закрытым коллективом РПЛ

Да еще в соцсетях появились сюжеты об устроивших скандальную вечеринку с употреблением спиртного и кальяна бразильских игроках кубанцев Вандерсоне и Кайо, а также известие (тоже оставленное без комментария клубом) об уходе главного тренера Сергея Матвеева и назначении на его место Игоря Захаряка.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости www.ria.ru
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В общем, в этой ситуации болельщикам краснодарцев остается лишь надеяться на то, что подобная "секретная" тактика является продуманной и направлена она лишь на введение в заблуждение своих соперников.

Хотя немало экспертов фаворитом в споре за серебро видит по-прежнему кубанцев.

- Мне кажется, что "Краснодар", как клуб, который очень хорошо организован, может сильно финишировать, - говорит экс-тренер сборной России Гаджи Гаджиев. Хотя покинувший железнодорожников Юрий Павлович Семин в недавнем интервью заметил, что календарь у "Локомотива" более мягкий. Но мне почему-то кажется, что "Краснодар" сможет найти наиболее эффективные пути подготовки.

"Колизей" - это топ

Подведены итоги голосования на звание лучшего стадиона страны, которое состоялось в официальном аккаунте в Instagram Российской премьер-лиги. Первое место занял стадион ФК "Краснодар".

В финале болельщикам предстояло выбрать между стадионом "быков" и питерской "Газпром Ареной", на которой выступает местный "Зенит". В результате 57 процентов фанатов отдали голос в пользу краснодарцев.

"Колизей" - так в столице Кубани называют это уникальное сооружение, внешне напоминающее своего римского собрата, - был введен в строй почти четыре года назад. Первый матч, в котором встретились сборные России и Коста-Рики, состоялся здесь девятого октября 2016 года.

Расписание матчей "Краснодара" в РПЛ (23-30-й туры):

21 июня."Краснодар" - "Динамо" (Москва). 20.00

27 июня."Оренбург" - "Краснодар".14.00

1 июля."Ростов" - "Краснодар". 20.00

5 июля."Краснодар" - "Зенит" (Санкт-Петербург). 20.30

9 июля"Рубин" (Казань) - "Краснодар". 20.30

12 июля."Краснодар" - "Урал" (Екатеринбург).20.30

15 июля."Крылья Советов" (Самара) - "Краснодар".16.00

22 июля. "Краснодар" - "Ахмат" (Грозный).19.00.

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