Вернувшихся в Крым из Вьетнама и Украины отправили в обсерватор

За последние сутки в Крыму направлены в обсерваторы 123 человека. Из них большая часть приехали на полуостров через автомобильные пункты пропуска. Такие данные привел на брифинге заместитель руководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Дмитрий Крутиков.

По его сведениям, среди тех, кто за последние сутки помещен в обсерватор, 106 человек въехали на полуостров через автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Еще 17 жителей Крыма вернулись домой из Вьетнама.

Напомним, ранее пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым сообщила, что введенные в марте ограничения на въезд в Крым в связи с пандемией коронавируса никто не отменял. В пресс-службе отметили, что срок действия ограничений, введенных распоряжениями правительства 16 и 27 марта нынешнего года, не установлен, и они не распространяются на некоторые категории граждан.

За последние сутки в Крыму у 15 человек подтвердился диагноз COVID-19. Общее число больных коронавирусной инфекцией на полуострове достигло 561. За это же время выздоровели 367 пациентов с таким диагнозом.