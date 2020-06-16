В Свердловской области число погибших от коронавируса выросло до 54

На Среднем Урале за сутки выявлен 231 новый случай COVID-19. Итого общее число пациентов с этим заболеванием достигло за все время пандемии 9789.

"Зарегистрировано четыре случая смерти больных коронавирусной инфекций. Общее число случаев - 54", - передает оперштаб. При этом состояние 88 человек врачи оценивают как тяжелое: почти все они находятся в реанимации, а 45 из них - на аппаратах ИВЛ.

Ранее, напомним, губернатор Евгений Куйвашев продлил самоизоляцию для пожилых людей и имеющих хронические недуги уральцев до 22 июня. В силе остается и масочный режим.

Между тем в области сейчас прорабатывается программа безопасной жизни в постэпидемический период. "Пандемия коронавируса показала, как много надо поменять в нашей жизни, работе и отдыхе, чтобы сделать нашу жизнь безопасной", - написал Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

По его словам, над программой работают специалисты Роспотребнадзора и Росздравнадзора, ректор Уральского государственного медуниверситета Ольга Ковтун. "Уверен, четкий план действий, оформленный в программу, поможет защитить уральцев от будущих угроз и болезней, снизить влияние эпидемий, аналогичных коронавирусной, на экономику региона", - отметил глава региона.

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