Рябков: Участие Уилана в схемах разменов не обсуждается

Вопрос о возможности обмена осужденного в России за шпионаж гражданина США Пола Уилана на содержащихся в американских тюрьмах россиян не обсуждается. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Участие господина Уилана в подобного рода схемах размена не обсуждается", - цитирует его слова РИА Новости.

Замминистра также отметил, что не видит каких-либо оснований для возможных заявлений о политизированности решения российского правосудия по делу американца. "Он виновен в совершении тяжкого преступления, получил значительный срок. В других странах за подобного рода деяния сроки гораздо более продолжительные. Мы не видим здесь никаких причин говорить о том, что те или иные решения, принятые московским судом, были политизированными", приводит слова Рябкова ТАСС.

Напомним, что 15 июня Московский городской суд приговорил Пола Уилана к 16 годам строгого режима за шпионаж.