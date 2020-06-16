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16.06.2020 14:34
Рубрика: Власть

Рябков: Участие Уилана в схемах разменов не обсуждается

Текст: Юрий Чернов

Вопрос о возможности обмена осужденного в России за шпионаж гражданина США Пола Уилана на содержащихся в американских тюрьмах россиян не обсуждается. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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"Участие господина Уилана в подобного рода схемах размена не обсуждается", - цитирует его слова РИА Новости.

Замминистра также отметил, что не видит каких-либо оснований для возможных заявлений о политизированности решения российского правосудия по делу американца. "Он виновен в совершении тяжкого преступления, получил значительный срок. В других странах за подобного рода деяния сроки гораздо более продолжительные. Мы не видим здесь никаких причин говорить о том, что те или иные решения, принятые московским судом, были политизированными", приводит слова Рябкова ТАСС.

Напомним, что 15 июня Московский городской суд приговорил Пола Уилана к 16 годам строгого режима за шпионаж.

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