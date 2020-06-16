Россияне оформили через портал госуслуг выплаты на 20 млн детей

Жители РФ оформили через Единый портал госуслуг единовременные выплаты на 20 млн детей в возрасте от трёх до 16 лет. Такие данные привели в пресс-службе министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Всего для оформления такой услуги россияне подали более 14 млн заявлений.

Услуга - с 12 мая доступ к ней открыт на специальной странице - стала самой востребованной с момента запуска портала. "В пиковые моменты на портале оформлялось более трех тысяч заявлений на выплаты в минуту, а в среднем этот показатель составил полторы тысячи в минуту", - сообщили в министерстве.

Размер единовременной выплаты на ребёнка составляет 10 тыс. рублей. Оформить ее можно на детей от трёх до 16 лет, у которых есть гражданство РФ. Выплата перечисляется с 1 июня 2020 года. За ее назначением необходимо обратиться до 1 октября этого года.