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08.06.2020 15:20
Рубрика: Власть

Путин подписал закон об увеличении минимального пособия на первого ребенка

Текст: Ольга Игнатова
Минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет увеличится с 3 375 до 6 752 рублей. Закон об этом подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Увеличить размер пособия по уходу за ребенком 11 мая предложил сам президент. По его словам, такое пособие получают неработающие граждане, в том числе студенты. Как правило, это молодые родители, которые нуждаются в поддержке. Теперь на каждого малыша в возрасте до полутора лет будет выплачиваться по 6 752 рубля.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Кроме того, повышается максимальный размер пособия для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска, - с 6000 до 13 504 рублей. Эта мера направленна на поддержку оставшихся без работы беременных мам или опекунов, осуществляющих фактический уход за ребенком, но не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Пенсии и пособия Общество Соцсфера Соцзащита Общество Семья и дети Президент Декретные и пособия на ребенка

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