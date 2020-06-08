Путин подписал закон об увеличении минимального пособия на первого ребенка

Увеличить размер пособия по уходу за ребенком 11 мая предложил сам президент. По его словам, такое пособие получают неработающие граждане, в том числе студенты. Как правило, это молодые родители, которые нуждаются в поддержке. Теперь на каждого малыша в возрасте до полутора лет будет выплачиваться по 6 752 рубля.

Кроме того, повышается максимальный размер пособия для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска, - с 6000 до 13 504 рублей. Эта мера направленна на поддержку оставшихся без работы беременных мам или опекунов, осуществляющих фактический уход за ребенком, но не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности.