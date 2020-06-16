Сотрудники на "удаленке" смогут обратиться в прокуратуру из-за работы сверхурочно

Сегодня "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект, регулирующий работу на "удаленке". На специальном брифинге, посвященном обсуждению этого документа, от журналистов поступил вопрос, кем будет контролироваться соблюдение права дистанционных работников иметь свободное время, в частности быть в офлайне. Отметим, что такая норма предусмотрена в проекте новых поправок в Трудовой кодекс.

Первый зампред фракции "Единой России" Андрей Исаев пояснил, что сотрудники, работающие на "удаленке", в случае нарушения графика их работы смогут обращаться с жалобами на работодателя в трудовую инспекцию, прокуратуру и профсоюзы.

"Есть обычная практика - это возможность обратиться в Рострудинспекцию. Хочу напомнить, что по закону Рострудинспекция не имеет права разглашать работодателю того, кто обратился. Можно обратиться в прокуратуру, если нарушения носят систематический характер. Большие права по контролю имеет профсоюз", - рассказал парламентарий. По его словам, все эти инстанции оговорены другими главами Трудового кодекса и они могут вмешиваться по заявлению работника.