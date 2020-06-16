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16.06.2020 11:14
Рубрика: Легковые авто

Tesla первой в мире начала продажи самого "дальнобойного" электрокара

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Tesla. Фото: Пресс-служба Tesla.
Фото: Пресс-служба Tesla.

Tesla объявила о выходе Model S с запасом хода на 20% больше, чем у модели S 100D 2019 модельного года. Таким образом, компания стала первым в мире автопроизводителем, предложившим самый "дальнобойный" электрокар.

По циклу EPA Tesla Model S может преодолевать 402 мили (почти 647 км). Выход такой версии мог состояться и ранее, однако Агентство по охране окружающей среды не подтвердило пробег: в результате официальных тестов электрокар компании Илона Маска смог проехать 391 милю. Глава Tesla в своё оправдание говорил, что оставил включенным зажигание на ночь, что привело к разрядке аккумулятора на 2%.

Фото: http://taiwanenglishnews.com/
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Добиться впечатляющего запаса хода Tesla Model S компании удалось за счёт использования более лёгких материалов, впервые применённых на Model 3 и Model Y, новых шин с уменьшенным на 2% сопротивлением качению, изменению алгоритмов работы рекуперативного торможения. Особенно в Tesla гордятся тем фактом, что увеличения пробега удалось добиться без установки тяговой батареи большего размера.

Также в компании напомнили, что цена на Tesla Model S Long Range Plus была снижена на 5 000 долларов, теперь купить флагманскую модель можно начиная от 69 490 долларов (4.9 млн рублей).

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#Tesla