В ГД предостерегли от вмешательства в конфликт на Корейском полуострове

Глава комитета Госдумы по международным дела Леонид Слуцкий предостерег третьи страны от вмешательства в конфликт между КНДР и Южной Кореей. Это может еще больше накалить обстановку, отметил парламентарий в комментарии журналистам.

Ранее стало известно, что КНДР подорвала офис межкорейской связи в Кэсоне.

В условиях обострения отношений Пхеньяна и Сеула важно, чтобы все стороны проявили сдержанность, заявил председатель комитета. По его словам, в России с тревогой наблюдают за событиями на Корейском полуострове.

- Стоит воздержаться от какого-либо внешнего вмешательства третьих стран в межкорейский процесс - это может еще более раскалить ситуацию, - добавил Слуцкий.