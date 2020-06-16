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16.06.2020 16:10
Рубрика: Власть

В ГД предостерегли от вмешательства в конфликт на Корейском полуострове

Текст: Татьяна Замахина

Глава комитета Госдумы по международным дела Леонид Слуцкий предостерег третьи страны от вмешательства в конфликт между КНДР и Южной Кореей. Это может еще больше накалить обстановку, отметил парламентарий в комментарии журналистам.

Кремль призвал к сдержанности в ситуации на Корейском полуострове

Ранее стало известно, что КНДР подорвала офис межкорейской связи в Кэсоне.

В условиях обострения отношений Пхеньяна и Сеула важно, чтобы все стороны проявили сдержанность, заявил председатель комитета. По его словам, в России с тревогой наблюдают за событиями на Корейском полуострове.

- Стоит воздержаться от какого-либо внешнего вмешательства третьих стран в межкорейский процесс - это может еще более раскалить ситуацию, - добавил Слуцкий.

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