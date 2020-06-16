Новости

В Госдуме считают нецелесообразным менять праздничный календарь в 2021 году 11:46
Министр имущества Крыма стала вице-премьером 11:44
В Дагестане 93 азербайджанца задержаны после нападения на полицейских 11:44
Вернувшихся в Крым из Вьетнама и Украины отправили в обсерватор 11:42
Вручение кинопремий "Оскар" и BAFTA перенесено из-за COVID-19 11:40
Бэтмен против Капитана Америки: фанаты столкнули героев DC и Marvel 11:24
В Сети стартует сериал "Надежда" 11:19
Новый водовод на восток Крыма построят к 2022 году 11:19
В Курганской области сожгли мост между двумя деревнями и райцентром 11:16
Виктор Золотов поздравил директора ФСО РФ с профессиональным праздником 11:15
Ученые объяснили, почему БЦЖ на долгие годы укрепляет иммунную систему 11:15
Tesla первой в мире начала продажи самого "дальнобойного" электрокара 11:14
Появились новые подробности о сюжете второго сезона "Ведьмака" 11:11
Создана несмываемая защитная пропитка от вирусов 11:06
Обнародовано видео ссоры аспирантки Ещенко с историком Соколовым 11:05
В Совфеде предложили сократить новогодние праздники в 2021 году 11:03
Эксперты отчитались о росте числа кибератак 11:00
Что может стать причиной внезапного пожара в автомобиле 11:00
В Свердловской области число погибших от коронавируса выросло до 54 10:57
Пригожин объяснил, зачем Наталье Орейро российское гражданство 10:57
Начался прием заявлений для голосования на дому по поправкам в Конституцию 10:56
Новую "умную" авиабомбу испытали в США 10:56
Ставки по кредитам для застройщиков снизили 14 банков 10:53
Московские врачи вылечили от коронавируса более 126 тысяч человек 10:51
В Госдуме опасаются обострения на границе КНДР и РК из-за взрыва в Кэсоне 10:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в регионах приводят в порядок дороги в школы
Как в регионах приводят в порядок дороги в школы
Какие факторы нельзя будет использовать для изменения тарифа автострахования
Какие факторы нельзя будет использовать для изменения тарифа автострахования
16 июня - Горячая линия. Задайте вопрос об изменениях в Конституцию Павлу Крашенинникову
16 июня - Горячая линия. Задайте вопрос об изменениях в Конституцию Павлу Крашенинникову
16.06.2020 11:46
Рубрика: Власть

В Госдуме считают нецелесообразным менять праздничный календарь в 2021 году

Текст: Ксения Воронцова

Вносить изменения в праздничный календарь в 2021 году нецелесообразно, считает первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.

Ранее председатель комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов предложил ограничить новогодние каникулы в 2021 году до 1-3 января, чтобы компенсировать нерабочие дни, введенные в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

Фото: РИА Новости
Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в России

"Мне кажется, что лучше праздничный календарь не трогать, это предмет договоренностей. Люди планируют свой график исходя из него, поэтому менять его в рамках одного года мне представляется нецелесообразным", - приводит ТАСС слова депутата.

Он отметил, что календарь праздничных дней в России устоялся, а новогодние праздники уже были сокращены на два дня. Это произошло из-за отказа применять в отношении этих каникул правил, когда при совпадении выходного и нерабочего праздничного дня выходной переносится на следующий рабочий день.

Власть Работа власти Законодательная власть Госдума Все о выходных и праздниках

Главное сегодня

Новак предложил увеличить субсидии для перехода автомобилей на газ
В Госдуме считают нецелесообразным менять праздничный календарь в 2021 году
В Москве открываются летние веранды ресторанов и кафе
Ставки по кредитам для застройщиков снизили 14 банков
СК раскрыл личность мужчины, открывшего стрельбу по полицейским в Москве
Стало известно, как будут работать стоматологические клиники
Воробьев: Все меры поддержки жители Подмосковья получат в полном объеме
Родители почти 20 млн детей получили выплаты по 10 тысяч рублей