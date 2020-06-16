В Госдуме считают нецелесообразным менять праздничный календарь в 2021 году

Вносить изменения в праздничный календарь в 2021 году нецелесообразно, считает первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.

Ранее председатель комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов предложил ограничить новогодние каникулы в 2021 году до 1-3 января, чтобы компенсировать нерабочие дни, введенные в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

"Мне кажется, что лучше праздничный календарь не трогать, это предмет договоренностей. Люди планируют свой график исходя из него, поэтому менять его в рамках одного года мне представляется нецелесообразным", - приводит ТАСС слова депутата.

Он отметил, что календарь праздничных дней в России устоялся, а новогодние праздники уже были сокращены на два дня. Это произошло из-за отказа применять в отношении этих каникул правил, когда при совпадении выходного и нерабочего праздничного дня выходной переносится на следующий рабочий день.