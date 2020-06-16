В Новой Зеландии впервые за 24 дня выявили два новых случая COVID-19

За минувшие сутки в Новой Зеландии впервые за последние 24 дня зарегистрировали два новых случая COVID-19. По данным министерства здравоохранения страны, оба инфицированных приехали из Великобритании, чтобы присутствовать на похоронах близкого человека.

Сообщается, что по прибытии в Новую Зеландию заболевшие отправились на карантин, как того требуют правила, и не имели контактов с друзьями и родственниками. Как раз в период самоизоляции у них и обнаружили COVID-19. После подтверждения диагноза их поместили в специальные карантинные центры, откуда они смогут выйти лишь когда полностью выздоровеют.

Напомним, что на прошлой неделе власти Новой Зеландии сняли почти все социальные и экономические ограничения, за исключением пограничного контроля, заявив, что в стране нет новых или активных случаев заболевания коронавирусом.