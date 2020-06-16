В Сети стартует сериал "Надежда"

Гостями онлайн-сессии стали генеральный продюсер сериала и сооснователь видеосервиса START, белорус (он выходец из Бреста) Алексей Троцюк, режиссер Елена Хазанова,исполнительница главной женской роли Виктория Исакова и другие.

- Есть сериал "Ее звали Никита", где героиня оказывается в определенной ситуации и сразу из нее выходит, - рассказал Алексей Троцюк, генеральный продюсер проекта. - А что было бы, если бы она не смогла из сложной ситуации выбраться? Если бы у нее появилась семья? Смогла бы она ее защитить? А разорвать контракт, благодаря которому получила свободу? На что бы она надеялась, становясь все более уязвимой?

Эти вопросы нас заинтересовали, и мы придумали женский боевик. Сейчас вся надежда на женщин. Только они способны защитить что-то хорошее, большое и светлое. И вот это ощущение женского начала и собрало по сути такую команду - это потрясающая Виктория Исакова, символ женщины, которая в сериале пропускает через себя огромное количество страданий, она может сохранить в себе эту силу, при этом будучи очень нежной и ранимой.

Я решил все это делать в тот момент, когда увидел Викторию, потому что для меня из наших актрис она самая опасная. Благодаря ей, у нас и собрался такой женский ансамбль - она познакомила меня с Еленой Хазановой и Ольгой Дановой.

- Это был мой первый опыт в этом жанре,-продолжила режиссер Елена Хазанова,- не только драматическая история, но еще много экшена и трюков. Мне было очень интересно работать с Викой Исаковой, поскольку от нее требовались и физическая подготовка, и возможность быть правдоподобным персонажем - мы верим, что она 18 лет становилась жестким человеком, жила двойной жизнью, при этом была матерью и женой. Эта двойственность в некоторой степени есть у всех нас - мы не только черные или белые, в нас есть всё - мне это больше всего понравилось.

- Это оригинальный сценарий, который написан про нас, нашу действительность, и героиня узнаваема. - Сказала актриса Виктория Исакова.- Даже если ее поступки и тот род деятельности, которым она занимается, мы не можем переложить на себя, мы все равно ее узнаем и иногда хотим в чем-то быть на нее похожи. В целом, мне кажется, это универсальный персонаж, который может появиться в любой стране, с другим именем. Но те переживания, которые мы видим в картине, они очень русские.

- В замечательном ансамбле есть еще один артист, наш "Джокер", который скоро откроется - это Алексей Гуськов. - Открыл карты Алексей Троцюк.- Для него это удивительная роль, такого Алексея вы не видели нигде. Надежда работает на Синдикат, криминальную организацию, возглавляемую военным психиатром - злым гением, прикованным к инвалидному креслу, в исполнении Алексея Гуськова. Как только Надежда понимает, что Синдикат угрожает ее семье, она становится неуловимой.

Также есть идея сделать из "Надежды" триптих: "Надежда", "Вера", "Любовь".