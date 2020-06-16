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16.06.2020 16:00
Рубрика: Видео

Видео: американец на заправке помыл машину бензином

Текст: Вадим Давыденко

Что на этом видео происходит, удивленно спросите вы. Это какая-то неумная шутка? Видеорозыгрыш, какими полным-полна сейчас Сеть? Фрагмент авторского кино, снятого на дешевый смартфон? Нет, нет и нет. Все действительно происходит так, как мы видим.

А происходит вот что: в американском Техасе, на трассе между Далласом и городком Куик, немолодой мужчина заправил свою машину на заправке и, пользуясь удобным случаем, решил ее заодно и помыть. Направил струю бензина на крыло авто и, деловито насвистывая, принялся драить кузов с таким видом, будто делает это каждый день (бензин в США, к слову, стоит 70-77 центов за литр, так что почему бы и не помыть им машину?). Оператор на кассе АЗС, судя по отсутствию реакции, не особо удивлен: Техас - штат независимых и сильных людей, и каждый вправе сам выбрать, когда и как ему отправляться на свидание с Богом.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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А вот в интернете видео вызвало бурю обсуждения, причем не только среди техасцев.

"Чистка бензином - это вещь, - уверенно заявляет один из комментаторов под видео. - Всегда чищу грязные инструменты бензином".

"Это смоет не только грязь, но и краску с кузова", - ехидно парирует кто-то, знающий жизнь не понаслышке.

"Опасен не сам бензин, а лишь его пары!", - вставляет свои пять копеек еще один спорщик, забывая о том, как легко летом испаряется с горячего асфальта любая жидкость.

Чем закончилась эта история, по ролику понять невозможно, мы лишь уверены, что это тот водительский лайфхак, который не стоит запоминать и использовать.

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#видео #авто