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16.06.2020 08:10
Рубрика: Видео

Видео: египетский автомеханик повеселил Сеть своим изобретением

Текст: Вадим Давыденко

Поразительная помесь мопеда, промышленного вентилятора и тележки из супермаркета носится по египетским дорогам. Неизвестный механик-самоучка собрал из того, что было под рукой транспортное средство, которое невозможно отнести ни к автомобилям, ни к мотоциклам, ни к вертолетам. И оно, к немалому удивлению окружающих, поехало. И как поехало!

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Водители встречных машин и пешеходы, конечно, в восторге: всем на ум приходит знаменитый автожир из франшизы о Безумном Максе и прочие сюрреалистические самоделки из современной постапокалиптики. Что приходит на ум дорожной полиции - мы пока не знаем, но раз владелец нестандартного транспортного средства не задержан, а его железный конь не изъят, значит, все более-менее в рамках местных законов.

И все равно остается много вопросов. Устойчив ли этот пепелац на трассе при крутом повороте или сильном боковом ветре? Скорее всего, нет. Экологичен ли? Нет, судя по видавшим виды запчастям, из которых собран. Безопасен ли для окружающих и самого пилота. Вряд ли, ой вряд ли.

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#видео #авто