Власти Испании помогут гражданам с покупкой новых автомобилей

Власти Испании намерены финансово помочь своим гражданам, желающим приобрести новый автомобиль взамен старого. Как пишет El Pais, на покупку машины правительство готово выделить от 400 до 4 тысяч евро.

Размер субсидии будет варьироваться от того, насколько экологичной будет выбранная модель транспортного средства. Чем меньше выбросов вредных веществ, тем больше денег получит покупатель. На максимальную сумму смогут рассчитывать те, кто заинтересован в приобретении авто с нулевым уровнем выбросов. В качестве дополнительного условия власти требуют отказаться от машины старше 10 лет, если такая есть в собственности.

С помощью этой программы, бюджет которой составит 350 миллионов евро, правительство Испании хочет не только омолодить автопарк и тем самым улучшить экологическую обстановку в стране, но и помочь в возрождении автомобильной промышленности после пандемии коронавируса, во время которой было остановлено практически все производство. Как заявил премьер-министр Педро Санчес, "необходимо смягчить последствия кризиса".

План, разработанный сразу несколькими министерствами, предусматривает два блока помощи. 100 миллионов евро выделяется на спонсирование покупки электромобилей, при этом часть суммы будет потрачена на улучшение инфраструктуры станций подзарядки. 250 миллионов власти выделяют на покупку всех остальных транспортных средств с бензиновыми и дизельными двигателями (20 миллионов предназначены для обновления парка грузовиков).

Необходимость реализации подобной программы объясняется тем, что в Испании средний возраст автомобилей составляет 13 лет. Такие старые транспортные средства загрязняют окружающую среду гораздо сильнее, чем более современные модели, выпущенные теми же производителями.

Предлагаемые властями субсидии исключают покупку любого транспортного средства, выбросы которого превышают 120 граммов CO2. Это значит, что большинство внедорожников не подпадают под программу помощи. К тому же стоимость автомобиля не должна превышать 35 тысяч евро (и 45 тысяч, если покупателем является человек с ограниченными возможностями).

Помимо помощи обычным гражданам с покупкой авто власти также хотят обновить и парк общественного транспорта за счет электромобилей, для этого зарезервировано 100 миллионов евро.

А для развития автомобильной промышленности правительство Испании готово выделить уже миллиарды. Взамен этот сектор берет на себя обязательство в 2030 году выпустить до 800 электрифицированных транспортных средств.

Хотя предлагаемая правительством программа нацелена на улучшение экологической обстановки в стране, зеленые оказались недовольны. Организация Ecologistas en Acción раскритиковала эти планы, заявив, что вместо финансирования покупки автомобилей с двигателями внутреннего сгорания надо инвестировать эти средства в инфраструктуру для пешеходов и велосипедистов, а также обратить больше внимания на общественный транспорт.