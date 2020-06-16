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16.06.2020 11:31
Рубрика: Экономика

Внедрение обязательной маркировки с 1 июля проконтролируют губернаторы

Текст: Екатерина Петрова
С 1 июля 2020 года в России вводится обязательная маркировка лекарств, обуви и табака. Для контроля за внедрением маркировки этих товаров в срок правительство РФ рекомендует регионам организовать оперативные штабы. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга со ссылкой на селекторные совещания с представителями органов исполнительной власти субъектов РФ.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Большая доля ответственности за подготовку и надлежащее введение маркировки в регионах будет лежать на руководителе региона, - заявил замминистра Минпромторга Виктор Евтухов. - Чтобы подготовить рынок к данным нововведениям, правительством России был создан штаб по контролю за ситуацией в части введения маркировки товаров.

Фото: iStock
В РФ могут разрешить ввоз немаркированных лекарств, выпущенных до 1 июля

Мониторинг готовности перехода на новые правила работы проводится каждую неделю. По словам Евтухова, перейти на обязательную маркировку табачной продукции и обуви готовы в большинстве субъектов страны. Участникам рынка еще раз напомнят, что необходимо пройти регистрацию в системе ГИС "Маркировка".

Отдельное внимание - внедрению обязательной маркировки лекарств. Важная задача - не допустить дефицита препаратов. "Обязательная маркировка позволит проконтролировать адресную доставку лекарств, закупаемых за счет средств государственного бюджета для тех категорий граждан, которых обеспечивают лекарствами бесплатно или на льготных условиях. Также маркировка позволит отследить нецелевое использование лекарств, а также предоставить неограниченному кругу потребителей возможность проверки легальности лекарств", - пояснил первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб.

Фото: iStock
Вводится запрет на оборот немаркированных сигарет

Маркировка табака, обуви и лекарств с 1 июля 2020 года станет обязательной для производителей, импортеров, дистрибьюторов, а также распространится на оптовую и розничную торговлю, аптеки и медицинские организации. Все участники рынка должны пройти регистрацию в государственной системе маркировки и прослеживания "Честный знак".

Для работы потребуется специальное программное обеспечение и наличие электронной цифровой подписи. Проследить путь товаров от производителя до покупателя позволят цифровые коды Data Matrix - они наносятся на упаковку, пачку, блок. Отсканировав код при помощи мобильного приложения, покупатели смогут узнать все необходимые сведения о товаре, проверить его до покупки и удостовериться в качестве.

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