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16.06.2020 00:30
Рубрика: В мире

Во Франции вандалы облили краской бюст де Голля

Война с памятниками, начавшаяся на прошлой неделе в США, получила продолжение на другой стороне Атлантики: во французском О-де-Франс на севере страны неизвестные хулиганы облил краской бюст первого президента Пятой республики Шарля де Голля. На постаменте также краской было написано "сторонник рабства". передает РИА Новости.

Фото: FRANCOIS LO PRESTI / POOL / AF
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Местные власти пригрозили вандалам, личность которых пока не установлена, "серьезным наказанием".

"В то время, когда мы должны помнить, что генерал де Голль зажег пламя сопротивления, осквернение этого памятника в Отмоне возмутительно​​​, - так прокомментировал случившееся на своем аккаунте в соцсети президент региона Ксавье Бертран. - Это требует серьезного наказания".

Напомним, что ранее в США жертвами нападений вандалов стали памятники Колумбу и генералам-конфедератам, а в Великобритании - премьер-министру Черчиллю.

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