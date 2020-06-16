Во Франции вандалы облили краской бюст де Голля

Война с памятниками, начавшаяся на прошлой неделе в США, получила продолжение на другой стороне Атлантики: во французском О-де-Франс на севере страны неизвестные хулиганы облил краской бюст первого президента Пятой республики Шарля де Голля. На постаменте также краской было написано "сторонник рабства". передает РИА Новости.

Местные власти пригрозили вандалам, личность которых пока не установлена, "серьезным наказанием".

"В то время, когда мы должны помнить, что генерал де Голль зажег пламя сопротивления, осквернение этого памятника в Отмоне возмутительно​​​, - так прокомментировал случившееся на своем аккаунте в соцсети президент региона Ксавье Бертран. - Это требует серьезного наказания".

Напомним, что ранее в США жертвами нападений вандалов стали памятники Колумбу и генералам-конфедератам, а в Великобритании - премьер-министру Черчиллю.