Володин объяснил необходимость регулирования "удаленки"

Ранее группа депутатов и сенаторов во главе с Вячеславом Володиным и председателем Совфеда Валентиной Матвиенко внесли поправки в Трудовой кодекс. Законопроект содержит нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха удаленных работников (в частности, дает "право быть офлайн"). Кроме того, определяются типы дистанционной занятости, основания для их применения, а также порядок взаимодействия работника и работодателя.

Вячеслав Володин направил внесенный законопроект в профильный Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов, сообщили в пресс-службе ГД. Совет нижней палаты рассмотрит данные поправки на ближайшем заседании.

- Очевидно, что такая форма трудовых отношений со временем будет применяться все чаще, - заявил спикер. - И этот вопрос требует дополнительного законодательного урегулирования.

Он напомнил, что президент ранее обратил внимание на необходимость обеспечить защиту прав сотрудников, работающих удаленно. Владимир Путин поручил подготовить соответствующие поправки.

- Внесенный сегодня законопроект предусматривает регулирование трудовых отношений с учетом развития цифровой экономики и повсеместного применения современных технологий, - подчеркнул глава нижней палаты. - Вводится понятие дистанционной работы, а также ее временного и комбинированного режимов. Кроме того, расширяются гарантии для работающих удаленно, пересматривается учет рабочего времени, исключаются устаревшие нормы.