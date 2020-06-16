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16.06.2020 09:47
Рубрика: Экономика

Взносы для туроператоров снижены в четыре раза

Текст: Татьяна Замахина
Правительство РФ в четыре раза снизило размер взносов в фонды ответственности для операторов, работающих в сфере выездного туризма. Распоряжение на эту тему подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

По прежним правилам, туроператоры должны вносить 1% от общей цены туристского продукта за предыдущий год. Теперь же решено, что взнос в этом году составит 0,25% от указанной цены.

Отметим, что фонды формируются для возмещения ущерба туристам, если туроператор не выполнит обязательства по договору.

Фото: iStock
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- Решение о снижении размера взносов принято для того, чтобы поддержать туроператоров в ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции, - пояснили в кабмине.

Ранее полномочия принять такое решение на фоне пандемии правительству дала Госдума.

Глава правительства 8 июня поручил заняться системным развитием турсектора. Акцент будет сделан на создание туристической инфраструктуры в России. Михаил Мишустин анонсировал комплекс мер для поддержки туроператоров, работающих как в сфере внутреннего, так и в сфере выездного туризма. Эти инициативы вошли в общенациональный план действий по восстановлению экономики.

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