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16.06.2020 13:10
Рубрика: Власть

Законопроект об "удаленке" может вступить в силу с 1 января 2021 года

Текст: Айсель Герейханова
Законопроект о поправках в Трудовой кодекс, касающийся регулирования дистанционного труда, может вступить в силу уже с 1 января 2021 года, на брифинге заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Ранее во вторник партия внесла в Госдуму соответствующий документ.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Турчак выразил надежду, что уже до конца весенних каникул Госдумы законопроект примут в первом чтении. Потом документ отправят в регионы, чтобы местные парламенты представили свои отзывы.

Фото: iStock
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"В осеннюю сессию второе и третье чтения, мы хотим, чтобы с 1 января 2021 года он заработал", - подчеркнул секретарь генсовета "ЕР".

В предлагаемом законопроекте отдельно прописываются права и обязанности работодателей и работников в условиях труда "на удаленке". Так, регулируется продолжительность рабочего дня, вопросы заработной платы, предоставляется право электронного документооборота.

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