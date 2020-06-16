Законопроект об "удаленке" может вступить в силу с 1 января 2021 года

Турчак выразил надежду, что уже до конца весенних каникул Госдумы законопроект примут в первом чтении. Потом документ отправят в регионы, чтобы местные парламенты представили свои отзывы.

"В осеннюю сессию второе и третье чтения, мы хотим, чтобы с 1 января 2021 года он заработал", - подчеркнул секретарь генсовета "ЕР".

В предлагаемом законопроекте отдельно прописываются права и обязанности работодателей и работников в условиях труда "на удаленке". Так, регулируется продолжительность рабочего дня, вопросы заработной платы, предоставляется право электронного документооборота.