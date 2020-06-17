300 тысяч школьных учителей выйдут из отпуска на ЕГЭ

Порядка 300 тысяч российских школьных учителей выйдут из отпуска этим летом для того, чтобы провести ЕГЭ. Об этом рассказал врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

- Мы перенесли экзамен на середину лета, чем доставили сильный дискомфорт учителям. Они впервые за многие десятки лет прерывают свой отпуск в 54 дня, если не ошибаюсь. Он будет состоять из двух частей. Мы вынуждены это сделать. Отпуск прерван для почти 300 тысяч педагогов. Это почти четвертая часть от всех учителей в стране, - рассказал Анзор Музаев на онлайн-совещании партии "Единая Россия". - Но нам надо сделать последний шаг после организации дистанционного образования и еще раз с пониманием пойти навстречу выпускникам, организовать эту процедуру.

Напомним, в этом году ЕГЭ пройдет с 29 июня (в этот день - пробный экзамен) и по 8 августа. Сдавать ЕГЭ будут 736 тысяч человек. Из них около 640 тысяч - это выпускники одиннадцатых классов 2020 года.

Также врио главы Рособрнадзора поддержал предложение "Единой России" установить дополнительную выплату учителям за работу на ЕГЭ. Депутат Госдумы Алена Аршинова рассказала про Мурманскую область, где учителя за работу на ЕГЭ в условиях коронавируса получат выплату до 10 тысяч рублей, сообщает ТАСС.

- Мы понимаем, что не у всех есть возможность, как в Мурманской области. Но этот пример надо довести до глав субъектов, - отметил Анзор Музаев. - Думаю, это не очень большие деньги, которые можно все-таки найти и выплатить учителям.