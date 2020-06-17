5G появится в бюджетных смартфонах

Компания Qualcomm, которая занимается производством чипов для смартфонов, представила новый процессор - Snapdragon 690. Как сообщает портал The Verge, новый чип будет поддерживать сети пятого поколения - 5G и его будут устанавливать в недорогие аппараты стоимостью 150 - 200 долларов.

Кроме сетей 5G, новый процессор сможет работать с дисплеями частотой 120 Гц и записывать видео в разрешении 4К HDR. Также он получит поддержку модулей камер с разрешением в 192 мегапикселя.

Как пишет издание, первые аппараты на этом чипе появятся во второй половине 2020 года. Их производителями могут стать такие компании как HMD (владеет брендом Nokia), Motorola, Sharp, TLC и многие другие фирмы, которые делают недорогие смартфоны.