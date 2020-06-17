Автор документального фильма о Лемми из Motörhead снимет байопик о нем

Режиссер документального фильма "Лемми" 2010 года Грэг Оливер снимет и биографическое кино о фронтмене культовой хард-рок-группы Motörhead Лемми Килмистере. Байопик получит то же название - "Лемми".

Лемми Килмистер ушел из жизни в 2015 году, что привело к распаду группы, однако его наследие продолжает жить. Предстоящий проект будет сосредоточен на раннем этапе жизни Килмистера, до образования группы Motörhead в 1975 году, которая, в свою очередь, стала пионером в области спид- и трэш-метала. Фильм пока находится на ранней стадии подготовки.

"Мы тщательно разрабатываем этот байопик с 2013 года, стараясь оставаться верными Лемми, членам группы Motörhead Филу Кэмпбеллу и Микки Ди, а также всем остальным людям, которые сыграли важную роль в жизни Лемми", - заявил Грэг Оливер.

Сценарий к фильму написали Медени Гриффитс и сам Оливер. Пока не сообщается, кто смог бы сыграть музыканта в биографическом фильме.

По словам Оливера, незадолго до своей смерти Лемми сообщил, что хотел бы увидеть на экране себя в исполнении Роджера Мура ("Живи и дай умереть", "Человек с золотым пистолетом", "Шпион, который меня любил"), однако Мур не дожил до сегодняшних дней, следовательно, пожелание музыканта не может быть осуществлено.

Тем временем остальные участники группы недавно отметили 40-летний юбилей эпохального альбома Ace Of Spades, одноименный сингл из которого является визитной карточкой Motörhead.

Съемки фильма запланированы на начало 2021 года.