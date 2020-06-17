Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
17.06.2020 18:30
Рубрика: Бензин

Биржевая цена бензина марки АИ-95 превысила исторический максимум

Текст: Сергей Тихонов
Стоимость бензина марки АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) с начала июня поднялась почти на 10% до 56,75 тысяч рублей за тонну. Об этом сообщает "Интерфакс".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Это новый ценовой рекорд. Ранее, максимальная цена автомобильного бензина этой марки была установлена в 2018 году, когда Россия пережила два бензиновых кризиса, весной и осенью, в результате чего с 2019 года в фискальную систему был введен демпферный механизм.

Фото: Pixabay
Рост цен на бензин отмечен в 45 центрах субъектов России

Биржевые цены на бензин марки АИ-95 растут с середины апреля. За этот период она увеличилась более чем на 50%. Самая популярная в России марка бензина AИ-92 с начала мая подорожала на 23,5%, но в июне ее стоимость почти не росла. Сейчас на бирже тонна марки АИ-95 торгуется на 7-8 тыс. рублей дороже марки АИ-92.

По мнению экспертов, биржевые цены на бензин растут из-за отставания объемов производства и поставок перед темпами восстановления спроса на автомобильное топливо после снятия карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса. Также сказывается общее сокращение объемов отгрузок бензина на внутренний рынок, которые пока не вернулись к докризисным показателям.

Серьезный рост розничных цен на автомобильное топливо в предыдущие недели по данным Росстата отмечен не был. Эксперты считают, что пока никаких предпосылок для повышения стоимости бензина на АЗС пока нет.

#авто #цены на бензин