Биржевая цена бензина марки АИ-95 превысила исторический максимум

Это новый ценовой рекорд. Ранее, максимальная цена автомобильного бензина этой марки была установлена в 2018 году, когда Россия пережила два бензиновых кризиса, весной и осенью, в результате чего с 2019 года в фискальную систему был введен демпферный механизм.

Биржевые цены на бензин марки АИ-95 растут с середины апреля. За этот период она увеличилась более чем на 50%. Самая популярная в России марка бензина AИ-92 с начала мая подорожала на 23,5%, но в июне ее стоимость почти не росла. Сейчас на бирже тонна марки АИ-95 торгуется на 7-8 тыс. рублей дороже марки АИ-92.

По мнению экспертов, биржевые цены на бензин растут из-за отставания объемов производства и поставок перед темпами восстановления спроса на автомобильное топливо после снятия карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса. Также сказывается общее сокращение объемов отгрузок бензина на внутренний рынок, которые пока не вернулись к докризисным показателям.

Серьезный рост розничных цен на автомобильное топливо в предыдущие недели по данным Росстата отмечен не был. Эксперты считают, что пока никаких предпосылок для повышения стоимости бензина на АЗС пока нет.