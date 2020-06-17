Исследователи назвали самые вредоносные программы в России и мире

Специалисты Check Point опубликовали рейтинг самых вредоносных программ за май в России и мире. По их данным, наибольшую активность проявил банковский троян Ursnif. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию "РГ".

Троян Ursnif создан для компьютеров с ОС Windows и нацелен на получение доступа к конфиденциальным данным почты, а также данным банковских аккаунтов пользователей. Вредоносное ПО распространяется с помощью почтовых спам рассылок с вложенным документом Word или Excel. Рост числа атак с использованием трояна Ursnif совпал с исчезновением вредоноса Dreambot, в основе которого лежал исходный код Ursnif.

"Учитывая, что в мае банковские трояны Dridex, Agent Tesla и Ursnif вошли в топ-5, становится очевидно, что сейчас киберпреступники сосредоточились на использовании вредоносных программ, которые позволяют им монетизировать конфиденциальные данные пользователей, - говорит Майя Горовиц, руководитель группы киберразведки компании Check Point. - Несмотря на то, что атаки, связанные с темой коронавируса, снизились, мы наблюдаем 16% рост числа кибератак в мае по сравнению с мартом и апрелем. По этой причине компаниям необходимо сохранять бдительность и использовать все необходимые средства защиты".

В топ-3 вредоносных программ в мире входят: Drixex, Agent Tesla и XMRig. Первый является банковским трояном, Agent Tesla - выполняет функции кейлоггера и крадет пароли, а XMRig используется для майнинга криптовалют. В России "лидирует" Emotet - этот вирус распространяется через фишинговые письма, на втором месте располается RigEK, заражающий компьютер через Internet Explorer, а на третьем месте также находится XMRig.