Исследователи назвали самые вредоносные программы в России и мире

Новости

Как Человек-паук может появиться в продолжении "Венома" 15:13
В Симферополе за день выпало более половины месячной нормы осадков 15:12
В Москве побит температурный рекорд 1956 года 15:11
На юге столицы произошла перестрелка 15:11
ВЦИОМ: все больше россиян позитивно оценивает ситуацию в стране 15:06
Новый кроссовер Toyota Corolla Cross раскрыл секреты в Сети 15:05
Минск: Дмитрий Мезенцев прокомментировал подготовку соглашения по нефти 15:04
На калининградской границе задержали 16 тонн контрабандного спирта 15:02
Домработница Михаила Ефремова рассказала о его состоянии 15:02
Коронавирус нашли у президента Гондураса и его супруги 15:00
Вода на всех петербургских пляжах признана непригодной для купания 15:00
В Чечне осужден еще один участник атаки на десантников 6-й роты 14:55
Карантин на Украине продлят до конца июля 14:46
В Евпатории чиновника второй раз поймали на должностном преступлении 14:41
Исследование: кроссоверы убивают пешеходов чаще, чем легковушки 14:40
В Смоленске нашли монету первого христианского короля Норвегии 14:38
В Башкирии арестовали таксиста, наехавшего на группу подростков 14:36
Рособрнадзор проведет анализ почерков 1,2 млн работ ЕГЭ 14:35
В Мордовии разрешили посещать музеи и кладбища 14:34
В Млечном Пути насчитали шесть миллиардов аналогов Земли 14:34
В Арзамасе новорожденный ребенок попал в реанимацию с коронавирусом 14:34
Энергетики обеспечивают электричеством более 40 ярмарок выходного дня в Москве 14:31
Германия увеличит взносы в бюджет Евросоюза 14:31
"Рон Уизли" присоединился к травле "нетолерантной "Джоан Роулинг 14:30
Александр Новак: Коронавирус изменил мировой энергетический рынок 14:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Советы психологов: как подготовить выпускника к ЕГЭ
Советы психологов: как подготовить выпускника к ЕГЭ
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Как пережить жару и вернуться к привычному ритму жизни
Как пережить жару и вернуться к привычному ритму жизни
17.06.2020 14:07
Рубрика: Digital

Исследователи назвали самые вредоносные программы в России и мире

Текст: Иван Черноусов
Специалисты Check Point опубликовали рейтинг самых вредоносных программ за май в России и мире. По их данным, наибольшую активность проявил банковский троян Ursnif. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию "РГ".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Троян Ursnif создан для компьютеров с ОС Windows и нацелен на получение доступа к конфиденциальным данным почты, а также данным банковских аккаунтов пользователей. Вредоносное ПО распространяется с помощью почтовых спам рассылок с вложенным документом Word или Excel. Рост числа атак с использованием трояна Ursnif совпал с исчезновением вредоноса Dreambot, в основе которого лежал исходный код Ursnif.

Фото: iStock
Резко выросло число хакерских атак на онлайн-магазины

"Учитывая, что в мае банковские трояны Dridex, Agent Tesla и Ursnif вошли в топ-5, становится очевидно, что сейчас киберпреступники сосредоточились на использовании вредоносных программ, которые позволяют им монетизировать конфиденциальные данные пользователей, - говорит Майя Горовиц, руководитель группы киберразведки компании Check Point. - Несмотря на то, что атаки, связанные с темой коронавируса, снизились, мы наблюдаем 16% рост числа кибератак в мае по сравнению с мартом и апрелем. По этой причине компаниям необходимо сохранять бдительность и использовать все необходимые средства защиты".

В топ-3 вредоносных программ в мире входят: Drixex, Agent Tesla и XMRig. Первый является банковским трояном, Agent Tesla - выполняет функции кейлоггера и крадет пароли, а XMRig используется для майнинга криптовалют. В России "лидирует" Emotet - этот вирус распространяется через фишинговые письма, на втором месте располается RigEK, заражающий компьютер через Internet Explorer, а на третьем месте также находится XMRig.

Digital Интернет Хакерские атаки

Главное сегодня

Кремль выразил обеспокоенность ситуацией на границе Индии и Китая
Ростуризм предложил сделать бесплатной электронную визу на 2021 год
МИД РФ назвал дату конференции стран ДОН в связи с выходом США из договора
За сутки в России подтверждено 7843 случая COVID-19 в 84 регионах
Медведев рассказал о трех экономических шоках в России
Объявлена дата Всероссийского онлайн-выпускного для студентов