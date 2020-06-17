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17.06.2020 10:02
Рубрика: В мире

Историк рассказал о противостоянии Востока и Запада на Балканах

Текст: Александр Борисов (Сараево)
Экспансия Запада на Балканы непрерывно продолжается. Вашингтон и Брюссель не скрывают своих замыслов по интеграции в обозримой перспективе всего региона в евроатлантическое сообщество.
Профессор Драга Мастилович. Фото: Александр Борисов/РГ Профессор Драга Мастилович. Фото: Александр Борисов/РГ
Профессор Драга Мастилович. Фото: Александр Борисов/РГ

При этом включение Боснии и Герцеговины (БиГ) и Сербии в военно-политическую рамку НАТО осложняется принципиальным неприятием такого вектора развития большинством сербского населения, а также застопорено "косовским вопросом", который пытаются решить США, распространяющие на этом фоне дезинформацию о "пагубном влиянии" России в балканских государствах.

Фото: Министерство обороны Сербии
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Накануне намеченного на 18 июня визита главы МИД России Сергея Лаврова в Белград, а также очевидного форсирования американцами процесса косовского урегулирования корреспондент "Российской газеты" попросил декана философского факультета Университета в Восточном Сараево, профессора Драге Мастиловича рассказать об историческом контексте противостояния Востока и Запада на Балканах. Ученый в качестве ответа подготовил текст под символичным названием "Что нам не ясно?", который ниже приводится с короткими комментариями корреспондента "РГ" для лучшего понимания читателем тех событий, которые происходили в регионе, снискавшем славу пороховой бочки Европы:

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"Иво Андрич (выдающийся югославский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1961 года - прим. "РГ") однажды написал, что "только глупые и неразумные люди могут думать, что прошлое мертво, и отделено непроницаемой стеной от настоящего". Если бы эти слова славного лауреата Нобелевской премии мы поставили в контекст срежиссированной кампании отдельных СМИ о так называемом "распространении пагубного влияния России" на Балканах, то неминуемо задались бы следующими вопросами. Каково это влияние? Какие исторические обстоятельства должны сегодня кого-то пугать из-за присутствия, пусть даже исключительно гуманитарного, России на Балканах?

Вот лишь несколько простых исторических вопросов:

- Оккупировали ли в 15 веке русские Балканы? - Нет (полуостров был оккупирован турками-османами - прим. "РГ");

- Оккупировали ли русские в 1878 году Боснию и Герцеговину? - Нет (оккупация БиГ совершена Австро-Венгрией - прим. "РГ");

Фото: iStock
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- Аннексировали ли русские в 1908 году Боснию и Герцеговину? - Нет (это было совершено Австро-Венгрией - прим. "РГ");

- Нападали ли русские в 1914 году на Сербию, спровоцировали ли они Первую мировую войну и совершили многочисленные преступления? - Нет!

- Формировали ли русские в ходе Первой мировой войны первые концентрационные лагеря на Балканах и вообще в Европе? - Нет!

- Оккупировали ли русские Балканы в 1941 году? - Нет!

- Совершался ли русскими в ходе Второй мировой войны на Балканах геноцид сербов, евреев и цыган? - Нет!

- Организовывали ли русские в 90-х годах прошлого столетия распад Социалистической Федеративной Республики Югославии, серию кровавых гражданских войн в регионе, огромные страдания и массовые исходы населения? - Нет!

- Бомбили ли русские в 1994 и 1995 годах кого-либо на Балканах? - Нет (военная операция НАТО - "Обдуманная сила" была проведена против Республики Сербской - прим. "РГ");

- Бомбили ли русские в 1999 году в течение 78 дней Союзную Республику Югославию, суверенное государство в сердце Европы, в попытке отнять огромную часть ее территории ради создания "Великой Албании"? - Нет!

- Находятся ли где-нибудь на Балканах российские военные базы? - Нет, те военные базы, которые ограничивают суверенитет балканских государств, возникших после распада Югославии, заполнены кем угодно, только не российскими солдатами!

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- Появлялся ли когда-либо российский воин, в отличии от многих других, на Балканах как оккупант или завоеватель? - Никогда!

Все это на Балканах совершено другими, а не русскими. Что же тогда есть "пагубное российское влияние на Балканах?". С чем связан страх из-за присутствия, в том числе и гуманитарного, русских на Балканах?

Нет никаких сомнений в том, что причинами для этого не могли послужить исторические обстоятельства и гуманитарные действия России за счет передачи медикаментов и оказания медицинской помощи. Естественно, это не могло быть вызвано оказанием российской гуманитарной помощью во время природных катастроф. Несомненно, что и оснащение мультимедийной аппаратурой учебных классов, а также распространение русской письменности и культуры не должно было бы вызывать страх.

Фото: Пресс-служба посольства РФ в Белграде
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Однако бояться присутствия России на Балканах может лишь тот, кто не желает допустить того, чтобы Россия вновь стала препятствием для перелицовки геополитической карты Балкан.

Что нам в таком случае не ясно?

Единственное, что вовсе не ясно - осознали ли сербские государственные деятели, наконец, что они не являются "друзьями" на Западе, а "партнерами" на Востоке, а наоборот.

Это элементарные уроки истории сегодня. При этом следует помнить и старую мудрость, гласящую, что нация, которая ничему не учится из своей истории, обречена на ее повторение".

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