Историк рассказал о противостоянии Востока и Запада на Балканах

Экспансия Запада на Балканы непрерывно продолжается. Вашингтон и Брюссель не скрывают своих замыслов по интеграции в обозримой перспективе всего региона в евроатлантическое сообщество.

При этом включение Боснии и Герцеговины (БиГ) и Сербии в военно-политическую рамку НАТО осложняется принципиальным неприятием такого вектора развития большинством сербского населения, а также застопорено "косовским вопросом", который пытаются решить США, распространяющие на этом фоне дезинформацию о "пагубном влиянии" России в балканских государствах.

Накануне намеченного на 18 июня визита главы МИД России Сергея Лаврова в Белград, а также очевидного форсирования американцами процесса косовского урегулирования корреспондент "Российской газеты" попросил декана философского факультета Университета в Восточном Сараево, профессора Драге Мастиловича рассказать об историческом контексте противостояния Востока и Запада на Балканах. Ученый в качестве ответа подготовил текст под символичным названием "Что нам не ясно?", который ниже приводится с короткими комментариями корреспондента "РГ" для лучшего понимания читателем тех событий, которые происходили в регионе, снискавшем славу пороховой бочки Европы:

"Иво Андрич (выдающийся югославский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1961 года - прим. "РГ") однажды написал, что "только глупые и неразумные люди могут думать, что прошлое мертво, и отделено непроницаемой стеной от настоящего". Если бы эти слова славного лауреата Нобелевской премии мы поставили в контекст срежиссированной кампании отдельных СМИ о так называемом "распространении пагубного влияния России" на Балканах, то неминуемо задались бы следующими вопросами. Каково это влияние? Какие исторические обстоятельства должны сегодня кого-то пугать из-за присутствия, пусть даже исключительно гуманитарного, России на Балканах?

Вот лишь несколько простых исторических вопросов:

- Оккупировали ли в 15 веке русские Балканы? - Нет (полуостров был оккупирован турками-османами - прим. "РГ");

- Оккупировали ли русские в 1878 году Боснию и Герцеговину? - Нет (оккупация БиГ совершена Австро-Венгрией - прим. "РГ");

- Аннексировали ли русские в 1908 году Боснию и Герцеговину? - Нет (это было совершено Австро-Венгрией - прим. "РГ");

- Нападали ли русские в 1914 году на Сербию, спровоцировали ли они Первую мировую войну и совершили многочисленные преступления? - Нет!

- Формировали ли русские в ходе Первой мировой войны первые концентрационные лагеря на Балканах и вообще в Европе? - Нет!

- Оккупировали ли русские Балканы в 1941 году? - Нет!

- Совершался ли русскими в ходе Второй мировой войны на Балканах геноцид сербов, евреев и цыган? - Нет!

- Организовывали ли русские в 90-х годах прошлого столетия распад Социалистической Федеративной Республики Югославии, серию кровавых гражданских войн в регионе, огромные страдания и массовые исходы населения? - Нет!

- Бомбили ли русские в 1994 и 1995 годах кого-либо на Балканах? - Нет (военная операция НАТО - "Обдуманная сила" была проведена против Республики Сербской - прим. "РГ");

- Бомбили ли русские в 1999 году в течение 78 дней Союзную Республику Югославию, суверенное государство в сердце Европы, в попытке отнять огромную часть ее территории ради создания "Великой Албании"? - Нет!

- Находятся ли где-нибудь на Балканах российские военные базы? - Нет, те военные базы, которые ограничивают суверенитет балканских государств, возникших после распада Югославии, заполнены кем угодно, только не российскими солдатами!

- Появлялся ли когда-либо российский воин, в отличии от многих других, на Балканах как оккупант или завоеватель? - Никогда!

Все это на Балканах совершено другими, а не русскими. Что же тогда есть "пагубное российское влияние на Балканах?". С чем связан страх из-за присутствия, в том числе и гуманитарного, русских на Балканах?

Нет никаких сомнений в том, что причинами для этого не могли послужить исторические обстоятельства и гуманитарные действия России за счет передачи медикаментов и оказания медицинской помощи. Естественно, это не могло быть вызвано оказанием российской гуманитарной помощью во время природных катастроф. Несомненно, что и оснащение мультимедийной аппаратурой учебных классов, а также распространение русской письменности и культуры не должно было бы вызывать страх.

Однако бояться присутствия России на Балканах может лишь тот, кто не желает допустить того, чтобы Россия вновь стала препятствием для перелицовки геополитической карты Балкан.

Что нам в таком случае не ясно?

Единственное, что вовсе не ясно - осознали ли сербские государственные деятели, наконец, что они не являются "друзьями" на Западе, а "партнерами" на Востоке, а наоборот.

Это элементарные уроки истории сегодня. При этом следует помнить и старую мудрость, гласящую, что нация, которая ничему не учится из своей истории, обречена на ее повторение".