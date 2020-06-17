Кабмин не одобрил законопроект о наказаниях за оскорбление учителя

Новости

Врач посоветовал отказаться в жару от кофе и алкоголя 12:11
В Москве обокрали звезду ситкома "Воронины" Анну Данькову 12:09
Безработный угнал каршеринговую Kia Optima, сняв GPS-маячок 12:02
Средний чек ирландцев за поход в паб возрастет после снятия карантина 12:01
Психологи рассказали, кто и почему в начале пандемии скупал туалетную бумагу 11:58
Крымские отели не будут требовать справку о тесте на COVID-19 11:57
В Минздраве назвали уникальным проведение исследований вакцины в пандемию 11:55
Жителя Чечни осудили на девять лет за сбор денег для террористов 11:54
В Республике Коми в реке Вычегде утонули два подростка 11:50
Разговор с Киану Ривзом по видеосвязи выставили на аукцион, цена кусается 11:47
300 тысяч школьных учителей выйдут из отпуска на ЕГЭ 11:44
Умерла автор "Полночного джаза" Коло Тавернье 11:43
Как Третьяковская галерея удивит посетителей 3 июля 11:36
На Урале задержали вандалов, повредивших 18 автомобилей и дачу 11:33
Эминем составил список самых значимых рэперов 11:30
Раненные в перестрелке в Назрани находятся в тяжелом состоянии 11:29
В Москве заболели коронавирусом на 25% меньше людей, чем вчера 11:24
В крымской пещере "Таврида" ученые открыли 400 метров новых галерей 11:22
Парламент Киргизии утвердил новый состав правительства 11:21
Скончался один из основателей заксобрания Петербурга Ватаняр Ягья 11:21
Иван Ургант прокомментировал конфликт Филиппа Киркорова и ВДВ 11:19
Экс-глава тверского райцентра получил 10 колонии за взятку 11:18
Наталья Сергунина: На ВДНХ приготовлены три новых прогулочных маршрута 11:17
В Ирландии появится налог на вейпы 11:11
Победитель "Евровидения"-2009 выступит на "Славянском базаре" с новой песней 11:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Советы психологов: как подготовить выпускника к ЕГЭ
Советы психологов: как подготовить выпускника к ЕГЭ
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Как пережить жару и вернуться к привычному ритму жизни
Как пережить жару и вернуться к привычному ритму жизни
17.06.2020 11:02
Рубрика: Власть

Кабмин не одобрил законопроект о наказаниях за оскорбление учителя

Текст: Ксения Колесникова
Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала законопроекты, ужесточающие ответственность за оскорбление учителя и применение к педагогу физического насилия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект официального отзыва кабмина.
Фото: Донат Сорокин/ТАСС Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Напомним, ранее "Российская газета" писала, что с идеей законопроекта выступил Общероссийский профсоюз образования. Например, если ребенок оскорбляет педагога - предлагалось ввести штраф до пяти тысяч рублей. Также предлагались поправки в Уголовный кодекс: за нападение, насильственные действия в отношении педагогов.

Фото: iStock
Чем занять школьника летом: подборка бесплатных кружков

Но сегодня стало известно, что штрафы за оскорбление педагогов комиссия кабмина не поддержала. Там отмечают, что разработчики инициативы не привели анализ правоприменительной практики и статистики, доказывающий неэффективность уже существующих мер. Необходим комплексный подход, упор на профилактику, воспитательные и социальные меры воздействия на учеников.

- Предлагаемое усиление административной ответственности само по себе не является эффективной мерой, - цитирует информагентство текст проекта отзыва.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Рособрнадзор не будет требовать сдавать ЕГЭ в маске и перчатках

Также не была поддержана инициатива поправок в Уголовный кодекс РФ, которые предлагали новую статью за нанесение побоев в отношении учителя "при исполнении". За это предлагалось лишение свободы до трех лет (или до шести лет, если это деяния, "совершенные группой лиц с применением оружия или с причинением тяжкого или средней тяжести вреда здоровью либо иных тяжких последствий").

У комиссии возникли вопросы. В кабмине отмечают, что предлагаемые законопроектом сроки лишения свободы до трех-шести лет могут в ряде случаев обернуться ослаблением уже действующей уголовной ответственности. Так, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, связанное со служебной деятельностью пострадавшего, сейчас карается лишением свободы на срок до 10 лет.

Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Образование Законопроекты и комментарии

Главное сегодня

МИД РФ назвал дату конференции стран ДОН в связи с выходом США из договора
Медведев рассказал о трех экономических шоках в России
Госдуме предложили ввести пособие для родителей-одиночек
Военные РФ провели патрулирование в сирийском Заевфратье
ВОЗ сообщила о прорыве в лечении самых тяжелых больных COVID-19
В Краснодарском крае с 21 июня ослабят контроль за приезжими
Воробьев: Все меры поддержки жители Подмосковья получат в полном объеме
Родители почти 20 млн детей получили выплаты по 10 тысяч рублей