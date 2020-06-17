Кабмин не одобрил законопроект о наказаниях за оскорбление учителя

Напомним, ранее "Российская газета" писала, что с идеей законопроекта выступил Общероссийский профсоюз образования. Например, если ребенок оскорбляет педагога - предлагалось ввести штраф до пяти тысяч рублей. Также предлагались поправки в Уголовный кодекс: за нападение, насильственные действия в отношении педагогов.

Но сегодня стало известно, что штрафы за оскорбление педагогов комиссия кабмина не поддержала. Там отмечают, что разработчики инициативы не привели анализ правоприменительной практики и статистики, доказывающий неэффективность уже существующих мер. Необходим комплексный подход, упор на профилактику, воспитательные и социальные меры воздействия на учеников.

- Предлагаемое усиление административной ответственности само по себе не является эффективной мерой, - цитирует информагентство текст проекта отзыва.

Также не была поддержана инициатива поправок в Уголовный кодекс РФ, которые предлагали новую статью за нанесение побоев в отношении учителя "при исполнении". За это предлагалось лишение свободы до трех лет (или до шести лет, если это деяния, "совершенные группой лиц с применением оружия или с причинением тяжкого или средней тяжести вреда здоровью либо иных тяжких последствий").

У комиссии возникли вопросы. В кабмине отмечают, что предлагаемые законопроектом сроки лишения свободы до трех-шести лет могут в ряде случаев обернуться ослаблением уже действующей уголовной ответственности. Так, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, связанное со служебной деятельностью пострадавшего, сейчас карается лишением свободы на срок до 10 лет.