Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
17.06.2020 10:00
Рубрика: Легковые авто

KFC отказал в обслуживании клиенту на лошади. На этом сыграл "Макдоналдс"

Текст: Константин Руссов

Британцы неравнодушны к лошадям, даже королева регулярно посещает скачки. В конце концов, такой способ передвижения прекрасно отвечает менталитету консервативных жителей этой страны. Почему бы не перекусить, подумал 55-летний Ян Белл, и отправился в ресторан быстрого питания на упряжке со своим пони Джо-Джо.

Фото: www.catawiki.pl
Покупатель заплатил за BMW, но не приходил за ним до самой смерти

Разумеется, он отправился не во внутрь ресторана, а покатил в упряжи к терминалу заказа для посетителей на автомобилях. Но мужчине отказали в обслуживании, чем несказанно расстроили его чувства. Он даже заявил, что ощутил себя униженным и оскорблённым. Менеджер KFC объяснил причину отказа в обслуживании: гужевой транспорт не соответствует требованиям безопасности. В центральном офисе KFC встали на защиту своего сотрудника.

После отказа в KFC Ян Белл добрался до расположившегося буквально по соседству "Макдоналдса", где его обслужили без всяких вопросов.

Отметим, что поездка на гужевом транспорте не просто блажь Белла, а необходимость. Мужчина имеет травму таза, которая не позволяет совершать полноценные пешие прогулки и управлять автомобилем.