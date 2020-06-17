KFC отказал в обслуживании клиенту на лошади. На этом сыграл "Макдоналдс"

Британцы неравнодушны к лошадям, даже королева регулярно посещает скачки. В конце концов, такой способ передвижения прекрасно отвечает менталитету консервативных жителей этой страны. Почему бы не перекусить, подумал 55-летний Ян Белл, и отправился в ресторан быстрого питания на упряжке со своим пони Джо-Джо.

Разумеется, он отправился не во внутрь ресторана, а покатил в упряжи к терминалу заказа для посетителей на автомобилях. Но мужчине отказали в обслуживании, чем несказанно расстроили его чувства. Он даже заявил, что ощутил себя униженным и оскорблённым. Менеджер KFC объяснил причину отказа в обслуживании: гужевой транспорт не соответствует требованиям безопасности. В центральном офисе KFC встали на защиту своего сотрудника.

После отказа в KFC Ян Белл добрался до расположившегося буквально по соседству "Макдоналдса", где его обслужили без всяких вопросов.

Отметим, что поездка на гужевом транспорте не просто блажь Белла, а необходимость. Мужчина имеет травму таза, которая не позволяет совершать полноценные пешие прогулки и управлять автомобилем.