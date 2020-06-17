Lamborghini навсегда отказалась от участия в автосалонах

Компания Lamborghini приняла решение отказаться от участия во всех будущих международных автосалонах. Как сообщила изданию Autocar глава пиар- и маркетинговой службы итальянской люксовой марки Катя Басси, решение связано со сменой маркетинговой философии. Отныне итальянская марка намерена делать акцент на работе со своими уникальными клиентами, а традиционные международные моторшоу не вписываются в новую концепцию.

Катя Басси также добавила, что на решение марки повлияло активное развитие профильных интернет-площадок и социальных сетей, а последней каплей стала пандемия коронавируса.

"Традиционные автосалоны давали хороший шанс для большого количества людей увидеть множество новинок. Однако интернет и соцсети подточили традиционный формат", - прокомментировала пиарщица.

В соответствии с новой стратегией Lamborghini намерена организовывать собственные кулуарные мероприятия, куда будут приглашаться VIP-гости и ценные клиенты марки, а акцент бюджета сделан на персонификации и эксклюзивности презентаций.

Кроме того, итальянцы пока не отказываются от формата масштабных коллективных премьер в целом. В частности, планируется участие марки Lamborghini на Фестивале скорости в британском Гудвуде и конкурса элегантности в калифорнийском Пеббл-Бич. Ставка делается на то, что такие площадки, где современные новинки выставляются бок о бок с классическими ретро-карами, привлекают большее число потенциальных клиентов марки.

Отметим, что Lamborghini стала первым брендом, которая отказалась от участия в международных моторшоу в дальнесрочной перспективе. В последние несколько лет компания Volvo пропустила несколько международных автосалонов, а ее руководители провозгласили курс на закрытые премьеры, охарактеризовав традиционные отраслевые мероприятия как нежизнеспособные. Однако в отличие от Lamborghini шведы не объявляли об отказе от участия международных моторшоу раз и навсегда.

Напомним, что последний раз компания Lamborghini участвовала в формате автосалонов в 2019 году во Франкфурте. Тогда марка представила первый в своей истории серийный гибридный суперкар Sian, установка которого выдавала 819 л.с.