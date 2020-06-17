Лукашенко принял приглашение присутствовать на параде Победы в Москве

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял приглашение присутствовать на параде Победы, который состоится в Москве 24 июня. Об этом сообщил посол России в РБ Дмитрий Мезенцев.

Это "подтверждает единство подходов двух наших братских государств в оценке подвига советского народа, солдат Великой Отечественной войны", - сказал высокопоставленный российский дипломат, слова которого цитируют местные новостные порталы.

Он также выразил благодарность белорусскому лидеру за готовность принять участие в торжествах. По словам Мезенцева, это еще один пример "глубинных исторических отношений, той стратегии сотрудничества" Москвы и Минска, которой "не могут помешать никакие споры хозяйствующих субъектов, какие-то вопросы друг к другу".

Кстати, на этой неделе в Москву уже прибыли военные из 12 стран - Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Вместе с российскими коллегами они пройдут маршем по Красной площади.