Медик рассказал, как вода помогает бросить курить

Решившим бросить курить стоит чаще пить чистую воду - она помогает сгладить некоторые неприятные ощущения, связанные с отказом от никотина, а также может служить своего рода "заменительной терапией".

Таким мнением в интервью радио Sputnik поделился президент Российской ассоциации общественного здоровья, профессор Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Андрей Демин.

Чистая вода способствует вымыванию из организма вредных веществ, полученных вместе с табачным дымом, что уменьшает интоксикацию. Помимо этого вода помогает снять головные боли, на которые жалуются некоторые бывшие курильщики в первые дни отказа от никотина. Эта своеобразная ломка в результате проходит быстрее. Также бутылка с водой может оказать психологическую поддержку, когда экс-курильщику нечем занять руки.

Наконец, дополнительное употребление воды поможет не набрать лишние килограммы сразу после отказа от сигарет. Если сделать несколько глотков незадолго до еды, это уменьшит чувство голода и позволит в результате съесть меньше.

Как уже писала "РГ", справиться с табачной зависимостью гораздо легче, если прежде всего изменить образ мышления и поведения.