Медведев рассказал о трех экономических шоках в России

"Самым главным шоком" он назвал падение нефтяных цен на мировом рынке. Ведь отечественная экономика сохраняет зависимость от экспорта углеводородов, напомнил Медведев.

Основной отрицательный эффект следует ожидать в нынешнем году, тогда как в следующем экономика сможет в целом адаптироваться к новым условиям, независимо от динамики цен на нефть.

К тому же, за последние двадцать лет Россия трижды выдерживала такие удары - как на исходе XX века, так и в 2008-2009 и в 2014-2015 годах, отметил зампред Совбеза. Таким образом, уже есть опыт, чтобы определить наиболее действенные меры для снижения негативных последствий.

Второй шок связан с распространением коронавируса. Он стал следствием регуляторных решений со стороны государства, пытающегося замедлить распространение коронавирусной инфекции, отметил автор статьи. И этому "внутреннему шоку аналогов практически нет, заявил он.

"Внешне он чем-то напоминает ситуацию начала 1990-х гг., когда из экономического процесса выпадали отдельные субъекты хозяйственной деятельности, что приводило к разрыву сложившихся связей, - отметил Медведев. - Но это сравнение - крайне условное".

Нынешние проблемы в реальном секторе экономике, на рынке труда, в социальной сфере и банковском секторе, по его оценке, имеют особую природу.

"Время спада может быть ограничено периодом сохранения регуляторных решений, а восстановление экономики начнется достаточно быстро, - сделал вывод замглавы Совбеза. - Если, конечно, новые волны эпидемии не приведут к очередному витку вынужденных ограничений".

Третий шок связан со снижением зарубежного спроса на широкий круг отечественных товаров из-за замедления мировой экономики. "Подобная ситуация наблюдалась в 2008-2009 гг. во время глобального финансово-экономического кризиса", - напомнил Медведев.

Сокращение торговли и спроса в мире, по его оценке, также во многом следствие ограничительных мер и временного разрыва хозяйственных и логистических связей. Поэтому - опять же - продолжительность такого падения, предположил автор, будет ограничена сроком действия строгих карантинных мер, после чего спрос восстановится.

"Но и здесь есть угроза новой вспышки пандемии, которая способна нанести по мировой экономике сокрушительный удар, сопоставимый лишь с мировыми войнами", - пишет Медведев.

Текущая неблагоприятная ситуация, по его мнению, может спровоцировать и новый финансовый кризис в одной или нескольких странах. И это, в свою очередь, окажет давление на финансовый и валютный рынки России, а также вызовет дополнительное снижение спроса на российский экспорт.

"Вероятность такого шока повышается со временем, и в 2021 году риск будет выше, чем в 2020-м. К этому мы также должны быть готовы", - говорится в статье.

Для оживления хозяйственной жизни после пандемии коронавируса понадобятся колоссальные средства, помощь требуется как мировой экономике, так и отдельным государствам, считает зампред Совета безопасности. Он подчеркнул важность антикризисного плана восстановления экономики. "Необходима развернутая поддержка граждан и компаний, которая позволит избежать резкого сокращения совокупного спроса и предложения, предотвратить рост бедности", - заявил Медведев.

Он перечислил некоторые принципы социально-экономической политики на первом этапе открытия экономики. В первую очередь, по его мнению, это постепенное снятие всех ограничений. Во-вторых, это поддержка людей, которая, в том числе, должна касаться наемных работников и индивидуальных предпринимателей. "Отсюда вытекает и необходимость реформы трудового законодательства, включая институт удаленной занятости", - добавил автор статьи.

Далее - снижение издержек, которые испытывают компании в связи с ведением бизнеса. При этом малому предпринимательству, возможно, понадобятся дополнительные меры поддержки в момент снятия карантина.

"В-четвертых, дальнейшее упорядочение контрольно-надзорной деятельности, - перечислил он. - В-пятых, максимально возможное в текущей ситуации сохранение бюджетных обязательств, включая инвестиционные".

В целом же объем мер господдержки должен быть по возможности сопоставим с масштабами потерь экономики и благосостояния граждан. "Но очевидно, что жизнь окажется сложнее и внесет неизбежные коррективы даже на первом этапе выхода из кризиса", - отметил Медведев.