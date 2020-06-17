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17.06.2020 16:00
Рубрика: Легковые авто

Mercedes-Benz тизером анонсировал новый AMG E63

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz. Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

Меньше суток осталось до официального выхода нового Mercedes-AMG E63 4MATIC+. Daimler AG напомнил о презентации изображением фирменного шильда с кормы новинки.

Забегая вперед, суперседан сохранит прежнюю силовую установку, 4,0-литровую "восьмерку" M177 с двумя турбокомпрессорами и девятиступенчатый "робот" с двумя сцеплениями. Ожидается, что мощность и крутящий момент мотора возрастут, но символически, не более, чем на 1%, чтобы не превысить показатели более дорогостоящего четырехдверного купе Mercedes-AMG GT с этой же силовой установкой.

Фото: www.auto.ru
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Внешне обновленные седаны и универсалы E 63 и E63 S будут почти неотличимы от "гражданских" E-Class с наружным обвесом Carbon package II: та же радиаторная решетка Mercedes Panamericana с характерными 15 вертикальными планками, отсылающая к прославленным гоночным прототипам 300 SL 1950-х, та же конфигурация бамперов и порогов, едва приметный спойлер на грани крышки багажника седана, различие лишь в шильдах.

Обновленные E-Class в Россию начнут поступать к конце лета. Стоимость Mercedes-AMG E 63 S сегодня начинается от 8,6 миллионов рублей. Нижняя ценовая планка обновленной машины вероятно превысит 9 миллионов. К, слову, цена пятидверного купе Mercedes-AMG GT 63 S с тем же силовым агрегатом - от 12 миллионов.

#Mercedes-Benz