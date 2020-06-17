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17.06.2020 10:39
Рубрика: Власть

МИД РФ назвал дату конференции стран ДОН в связи с выходом США из договора

Текст: Игорь Дунаевский
Cтраны-участники Договора по открытому небу (ДОН) проведут 6 июля конференцию, посвященную недавнему решению властей США выйти из этого соглашения. Об этом заявили в департаменте по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России, слова которого приводит агентство ТАСС.
Фото: Виталий Юрчак/ РГ Фото: Виталий Юрчак/ РГ
Фото: Виталий Юрчак/ РГ

Напомним, американский президент Дональд Трамп 21 мая заявил, что США выходят из ДОН. Это решение вступит в силу через полгода. Эта мера, которую Вашингтон объяснил претензиями к России, подверглась широкой критике. По слухам в прессе, США пытались подговорить союзников по НАТО поддержать их выход из ДОН и нападки на Россию, которые в Москве назвали безосновательными. Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал ДОН "важной частью европейской архитектуры контроля над вооружениями", и выразив "сожаление" действиями США, сообщил, что Берлин постарается убедить Вашингтон "пересмотреть" его.

В Пекине заявили, что выход США из договора негативно скажется на безопасности и стабильности отдельных регионов. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзян выразил "глубокое разочарование" действиями Трампа, назвав его манеру "предпринимать однобокие меры" свидетельством изживших себя взглядов руководства США.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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Одностороннее решение Трампа вызвало острые противоречия и в самом Вашингтоне. Оппозиционные ему конгрессмены-демократы заявили, что выход из ДОН "является пощечиной" союзникам в Европе и изолирует США.

Договор позволяет странам-участницам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью.

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