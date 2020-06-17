МИД РФ назвал дату конференции стран ДОН в связи с выходом США из договора

Напомним, американский президент Дональд Трамп 21 мая заявил, что США выходят из ДОН. Это решение вступит в силу через полгода. Эта мера, которую Вашингтон объяснил претензиями к России, подверглась широкой критике. По слухам в прессе, США пытались подговорить союзников по НАТО поддержать их выход из ДОН и нападки на Россию, которые в Москве назвали безосновательными. Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал ДОН "важной частью европейской архитектуры контроля над вооружениями", и выразив "сожаление" действиями США, сообщил, что Берлин постарается убедить Вашингтон "пересмотреть" его.

В Пекине заявили, что выход США из договора негативно скажется на безопасности и стабильности отдельных регионов. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзян выразил "глубокое разочарование" действиями Трампа, назвав его манеру "предпринимать однобокие меры" свидетельством изживших себя взглядов руководства США.

Одностороннее решение Трампа вызвало острые противоречия и в самом Вашингтоне. Оппозиционные ему конгрессмены-демократы заявили, что выход из ДОН "является пощечиной" союзникам в Европе и изолирует США.

Договор позволяет странам-участницам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью.