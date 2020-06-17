МИД РФ: Решение НАТО дать Украине статус партнера имеет политическую подоплеку

Таким образом, отметила дипломат, Альянс "поощряет деструктивный курс Киева".

"Что бы в НАТО ни говорили о принятом решении, политическая подоплека очевидна. В условиях, когда Киев открыто саботирует выполнение Минских договоренностей, продолжает вести войну в Донбассе, его просто нельзя оценить иначе, как целенаправленное поощрение такого деструктивного курса украинских властей", - заявила Захарова.

Программа расширенных полномочий (Enhanced Opportunities Partner, EOP) запущена Альянсом в 2014 году. Цель программы - усилить оперативную совместимость партнеров с войсками НАТО. Для участников программы предполагается участие в учениях вместе с подразделениями НАТО, быстрый обмен развединформацией, регулярные консультации. До сих пор статус EOP имели пять стран - Швеция, Финляндия, Австралия, Грузия и Иордания.