Министр объединения Южной Кореи подал в отставку

"Я беру на себя всю ответственность за ухудшение отношений между Югом и Севером Кореи и принял решение подать в отставку, - заявил сегодня во второй половине министр Ким журналистам. - Приношу свои извинения за то, что не смог реализовать те надежды и чаяния многих наших людей, который желали мира и процветания на Корейском полуострове", - сказал он, добавив, что "кто-то должен нести ответственность за произошедшее" и решил, что это будет он сам.
Министр объединения проинформировал журналистов, что соответствующее прошение об отставке он утром уже передал в администрацию президента Республики Корея. Президент РК Мун Чжэ Ин еще должен официально принять отставку Ким Ён Чхоля.
Напомним, что на днях произошло резкое ухудшение межкорейских отношений. Пхеньян обвинил Сеул в невыполнении договоренностей и направлении пропагандистских листовок в КНДР. Несмотря на быструю реакцию правительства Юга и действия по пресечению деятельности активистов, направляющих листовки, Север пошел на нагнетание напряженности.
В течение последних нескольких дней в адрес Юга последовали одно за другим несколько угрожающих заявлений, многие из которых были сделаны от имени младшей сестры лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон. Вчера КНДР демонстративно взорвала здание Межкорейского офиса связи в Кэсоне, а сегодня заявила о намерении ввести войска и вооружения в Кэсон, Кымгансан и другие приграничные районы. При этом Север в тексте новых заявлений использовал ряд очень грубых выражений лично в адрес президента РК Мун Чжэ Ина, что заставило Юг жестко ответить северянам.
Министр объединения РК Ким Ён Чхоль является одной из ключевых фигур команды, которая вместе с Мун Чжэ Ином пыталась наладить сотрудничество с Северной Кореей. На пост министра объединения Ким был назначен в апреле прошлого года.