Министр объединения Южной Кореи подал в отставку

Министр объединения Республики Корея Ким Ён Чхоль подал прошение об отставке, взяв на себя ответственность за резкое ухудшение межкорейских отношений.

"Я беру на себя всю ответственность за ухудшение отношений между Югом и Севером Кореи и принял решение подать в отставку, - заявил сегодня во второй половине министр Ким журналистам. - Приношу свои извинения за то, что не смог реализовать те надежды и чаяния многих наших людей, который желали мира и процветания на Корейском полуострове", - сказал он, добавив, что "кто-то должен нести ответственность за произошедшее" и решил, что это будет он сам.

Министр объединения проинформировал журналистов, что соответствующее прошение об отставке он утром уже передал в администрацию президента Республики Корея. Президент РК Мун Чжэ Ин еще должен официально принять отставку Ким Ён Чхоля.

Напомним, что на днях произошло резкое ухудшение межкорейских отношений. Пхеньян обвинил Сеул в невыполнении договоренностей и направлении пропагандистских листовок в КНДР. Несмотря на быструю реакцию правительства Юга и действия по пресечению деятельности активистов, направляющих листовки, Север пошел на нагнетание напряженности.

В течение последних нескольких дней в адрес Юга последовали одно за другим несколько угрожающих заявлений, многие из которых были сделаны от имени младшей сестры лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон. Вчера КНДР демонстративно взорвала здание Межкорейского офиса связи в Кэсоне, а сегодня заявила о намерении ввести войска и вооружения в Кэсон, Кымгансан и другие приграничные районы. При этом Север в тексте новых заявлений использовал ряд очень грубых выражений лично в адрес президента РК Мун Чжэ Ина, что заставило Юг жестко ответить северянам.

Министр объединения РК Ким Ён Чхоль является одной из ключевых фигур команды, которая вместе с Мун Чжэ Ином пыталась наладить сотрудничество с Северной Кореей. На пост министра объединения Ким был назначен в апреле прошлого года.