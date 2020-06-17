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17.06.2020 17:17
Рубрика: В мире

Министр объединения Южной Кореи подал в отставку

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Министр объединения Республики Корея Ким Ён Чхоль подал прошение об отставке, взяв на себя ответственность за резкое ухудшение межкорейских отношений.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Я беру на себя всю ответственность за ухудшение отношений между Югом и Севером Кореи и принял решение подать в отставку, - заявил сегодня во второй половине министр Ким журналистам. - Приношу свои извинения за то, что не смог реализовать те надежды и чаяния многих наших людей, который желали мира и процветания на Корейском полуострове", - сказал он, добавив, что "кто-то должен нести ответственность за произошедшее" и решил, что это будет он сам.

Пхеньян взорвал северокорейскую политику Мун Чжэ Ина

Министр объединения проинформировал журналистов, что соответствующее прошение об отставке он утром уже передал в администрацию президента Республики Корея. Президент РК Мун Чжэ Ин еще должен официально принять отставку Ким Ён Чхоля.

Напомним, что на днях произошло резкое ухудшение межкорейских отношений. Пхеньян обвинил Сеул в невыполнении договоренностей и направлении пропагандистских листовок в КНДР. Несмотря на быструю реакцию правительства Юга и действия по пресечению деятельности активистов, направляющих листовки, Север пошел на нагнетание напряженности.

В течение последних нескольких дней в адрес Юга последовали одно за другим несколько угрожающих заявлений, многие из которых были сделаны от имени младшей сестры лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон. Вчера КНДР демонстративно взорвала здание Межкорейского офиса связи в Кэсоне, а сегодня заявила о намерении ввести войска и вооружения в Кэсон, Кымгансан и другие приграничные районы. При этом Север в тексте новых заявлений использовал ряд очень грубых выражений лично в адрес президента РК Мун Чжэ Ина, что заставило Юг жестко ответить северянам.

Министр объединения РК Ким Ён Чхоль является одной из ключевых фигур команды, которая вместе с Мун Чжэ Ином пыталась наладить сотрудничество с Северной Кореей. На пост министра объединения Ким был назначен в апреле прошлого года.

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