Мишустин отменил приказ времен СССР о меню в самолетах

Советское меню пассажиров внутренних и международных авиалиний признано устаревшим. Премьер-министр Михаил Мишустин отменил приказ о том, как кормить граждан на борту самолета, который был датирован 1988 годом.

По нынешнему законодательству, перевозчики сами формируют конкретное меню, а на федеральном уровне определяются только общие принципы. Например, о том, что горячее питание предоставляется при продолжительности полета свыше трех часов, а далее - каждые четыре часа в дневное время и каждые шесть часов в ночное время.

Однако в 1988 году действовали более четкие нормы для меню. Например, пассажир экономического класса международного рейса должен был получить на завтрак или ужин сливочное масло, закуску, второе горячее блюдо с гарниром, чай или кофе, лимон, сахар, кондитерское изделие, фрукты или фруктовый сок, булочку "Летную", хлеб, джем, прохладительный напиток. Также выдавались специи и зубочистки. Для вегетарианцев была предусмотрена замена мясных и рыбных блюд на овощные и крупяные.

Мишустин отменил приказ о меню в рамках общей кампании по отмене устаревших норм (механизм "регуляторной гильотины"). Ранее сегодня он подписал постановление о признании более 450 актов РСФСР и СССР устаревшими.