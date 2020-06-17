Новый пикап Mazda BT-50 построили на платформе Isuzu D-Max

Компания Mazda представила долгожданный пикап BT-50 третьего поколения. Премьера состоялась в прямом эфире австралийского подразделения Mazda. Внешность коммерческого SUV не стала большим сюрпризом - автомобиль ранее засветился на официальных тизерах.

Как и ожидалось, фронтальная часть пикапа решена в стиле кроссоверов японской марки и прежде всего флагманского SUV CX-9. Новый виток фирменного стиля Kodo в случае с BT-50 характеризуется сочетанием изысканности и брутальности. Двухрядная кабина будет предлагаться штатно на большинстве рынков сбыта. Крупная радиаторная решетка, зауженная фронтальная оптика, вертикальные диодные "противотуманки" по флангам мощного бампера и широкие боковые подножки - создается впечатление, что пикап новой генерации возмужал и крепче стоит на ногах.

В техническом плане за основу взята платформа пикапа Isuzu D-Max третьего поколения. Под капотом расположился 3-литровый турбодизель с отдачей в 188 л.с. и 450 Нм. В связке с ним могут работать как базовая 6-ступенчатая "механика", так и опциональный 6-диапазонный "автомат". Привод может быть задним или жестко подключаемый полный. В перспективе ожидается расширение моторной линейки за счет менее производительного дизеля.

Фото: Пресс-служба Mazda.

Салон в сравнении с предшественником выглядит гораздо современнее и дороже. Формы панелей исполнены в фирменном стиле Mazda, но с поправкой на законы жанра коммерческого сегмента. Материалы отделки улучшились, появилась опциональная кожаная обивка кресел. Акцент сделан на 9-дюймовом сенсорным экран мультимедиа, вписанном в верхнюю часть центральной консоли.

Эта "мультимедийка" с таким же дисплеем знакома по "донорскому" Isuzu D-Max. "Приборка" осталась аналоговой, с четко читаемыми шкалами. Нет недостатка также в физических кнопках управления климатом и другими бортовыми системами. Новинку планируется выпускать в Таиланде на том же заводе, где производится близкородственный Isuzu D-Max.

Продажи в Австралии планируется начать к концу года. Сроки появления на других рынках не уточняются. Напомним, что Mazda BT-50 предыдущего поколения делила узлы и агрегаты с Ford Ranger.