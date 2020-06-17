Объявлена дата Всероссийского онлайн-выпускного для студентов

Всероссийский выпускной для студентов состоится 27 июня в режиме онлайн. Об этом сообщили министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и генеральный директор президентской платформы АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Онлайн-выпускной для студентов в этом году - это целая серия мероприятий: интеллектуальная онлайн-викторина, напутствия руководителей крупных компаний в соцсетях, онлайн-лекции, челленджи и многое другое.

Главным событием праздника станет онлайн-концерт, причем "звездами" на нем будут сами выпускники вузов из разных городов. С поздравлениями к дипломированным специалистам обратятся ректоры университетов, главы корпораций и знаменитости. На концерте выступят любимые студентами артисты и популярные блогеры.

- Уверен, первый Всероссийский студенческий выпускной станет новой традицией - ежегодным летним праздником студенчества, - сказал Валерий Фальков. - Он не только объединит вузы, и даст возможность на всю страну поздравить выпускников, рассказать истории лучших из них, но и позволит сказать слова благодарности преподавателям и родителям за их труды. Они их заслужили по праву.

Алексей Комиссаров подчеркнул: "Мы хотим, чтобы несмотря ни на что настоящий праздник в этом году состоялся абсолютно у всех выпускников. Новый формат выпускного вечера продолжит традиции прошлых лет, а для некоторых студентов станет приятным дополнением к офлайн-мероприятию в вузе".

Онлайн-выпускной пройдет в последнюю субботу июня и объединит всех выпускников российских вузов. Кстати, в этот же день состоится и Всероссийский выпускной вечер для школьников