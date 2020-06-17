Пассажирский МС-21 проверили в полете с одним выключенным двигателем

Новейший российский среднемагистральный лайнер МС-21 проверили в полете с одним выключенным двигателем.

"По мере отработки систем самолета, отказов выявляется все меньше и меньше. Начиная с какого-то этапа, мы, согласно программе испытаний, специально сами вводим неисправности для оценки функционирования дублирующих систем и реконфигурации борта при парировании последствий отказа. Например, недавно мы с моим коллегой в очередной раз больше двух часов летали на МС-21 с одним отключенным двигателем для оценки работы систем самолета в такой ситуации", - рассказал РИА Новости летчик-испытатель корпорации "Иркут" (входит в ОАК Ростеха) Олег Мутовин.

Летчик-испытатели Олег Мутовин и Роман Таскаев в конце декабря прошлого года подняли в небо четвертый самолет МС-21-300. Тогда машина находилась в воздухе 1 час 40 минут: полет проходил на высоте 3 000 метров при скорости около 500 км/час. При постройке четвертой машины учтены результаты летных и наземных испытаний первых опытных самолетов МС-21-300.

МС-21 должен стать флагманским продуктом российского гражданского авиастроения: в ближайшие два десятилетия авиакомпаниям России потребуется от 800 до 1000 самолетов в этом сегменте, в мире - порядка 30 тысяч новых самолетов такого типа. При этом, отмечают эксперты, по своим летно-техническим характеристикам и экономичности МС-21 превосходит все существующие аналоги, что подтверждается результатами испытаний.

Самолет успешно проходит летные сертификационные испытания по российским и европейским нормам. Идет отработка новых систем на различных режимах. Как ожидается, наш новейший самолет получит сертификат в России до конца 2020 года, в Европе - в 2021 году. В 2021 году с конвейера должны сойти шесть самолетов МС-21-300. В 2022 году планируется поставить 12 машин, в 2023 году - 25 машин, в 2025 году - 75 самолетов.

Пандемия коронавируса сильно ударила по мировой гражданской авиации, поставив на прикол 90 процентов самолетов. Сейчас воздушные перевозки постепенно начинают возобновляться. Но, как сказал в интервью "РГ" генеральный директор Национального исследовательского центра "Институт им. Н.Е. Жуковского" Андрей Дутов, гражданская авиация прежней уже не будет. Поэтому нужно трезво оценить на основе прогнозов восстановления отрасли, в какие годы и сколько новых пассажирских самолетов потребуется российской гражданской авиации. И четко спланировать их поставку в срок. "Я считаю, когда говорят, что рынок все расставит по своим местам, это принципиально неправильно. Именно государственное регулирование играет основополагающую роль. А бизнес уже вторичен", - подчеркивает Андрей Дутов.