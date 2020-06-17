Как Третьяковская галерея удивит посетителей 3 июля

Там посетителей ждут постоянная экспозиция русского искусства XI - начала XX века. Здесь же продолжает работу выставка "Неизвестные передвижники. Рисунок второй половины XIX века". Инженерный корпус откроется для посещения с выставкой "Золотая карта России. Живопись XVIII-XX веков из собрания Чувашского государственного художественного музея";

Новая Третьяковка ждет гостей на постоянной экспозиции "Искусство ХХ века", а также на выставках "Русская сказка. От Васнецова до сих пор" и "Скульптор Александр Рукавишников". Здесь же откроет свои двери новый выставочный проект "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина";

В здании Новой Третьяковки на Крымском Валу мы откроем для посетителей долгожданный выставочный проект "НЕНАВСЕГДА. 1968-1985".