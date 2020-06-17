Вильфанд предупредил москвичей о резком похолодании в конце недели

Похолодание прогнозируется в столице в воскресенье, 21 июня. Воздух с +30 остынет более чем на 10 градусов. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

- В субботу днем температура воздуха еще будет на отметках +27...+29 градусов, но возможны дожди, а в воскресенье ждем не выше +23 , это будет ощутимое понижение температуры, - сказал метеоролог. По словам Вильфанда, похолодание будет связано с перемещением холодного фронта.

Напомним, что сегодня погода в столице может поставить температурный рекорд.