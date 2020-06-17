На Колыме в бухте Нагаева не обнаружили разлива нефтепродуктов

Следов разлива нефтепродуктов в бухте Нагаева на Колыме не обнаружили после тщательного обследования. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Сергей Носов.

"Природоохранная прокуратура, отдел по надзору на море Росприроднадзора и центр ГИМС сообщают, что следов разлива нефтепродуктов не обнаружено и угрозы чрезвычайной ситуации нет. Вопрос экологии в нашей бухте остается на контроле", - написал он.

Профильные ведомства начали проверку после ролика в соцсетях. Очевидцы сняли радужную пленку на поверхности воды. Ранее Сергей Носов заявлял, что топливо могло вылиться из проходящих или затонувших кораблей. Последних на дне бухты - 12, владельцы десяти из них не установлены.